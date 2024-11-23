Фьючерсы и опционы. Что это за инструменты и как их использовать

Или, например, вы решили, что пора заработать на какао. У вас есть put-опцион на него, который дает вам право продать товар по фиксированной цене. Условно, по $30. Цена какао на бирже упала с $30 до $20. Вы покупаете какао по $20 и продаете его по $30, ведь у вас есть ваш ненаглядный опцион. Вот и ваш профит в $10 (без учета затрат на премию).