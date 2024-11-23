Фьючерсы и опционы. Что это за инструменты и как их использовать

Фьючерс и опцион. Два слова, услышав которые начинающий инвестор впадает в панику. И не только начинающий. Часто даже инвесторы с опытом не до конца понимают, что это такое, либо совсем не разбираются в этих инструментах.
Опцион. Что это?
Строго говоря, опцион — такой инструмент, который дает вам ПРАВО купить или продать актив (это может быть что угодно, от акций до товаров) по заранее оговоренной цене в определенный момент времени.
Есть два вида опционов: call и put. Первый дает покупателю право на покупку актива по определенной цене в определенное время, а второй — на продажу с такими же условиями.
Можно на примере?
Конечно.
У вас есть call-опцион на уголь по цене $50 с исполнением через 3 месяца. Если через 3 месяца цена угля поднимется до $70, вы реализуете call-опцион, покупаете тонну угля (без физической доставки, конечно же) за $50 и сразу же продаете ее на рынке за $70, оставляя себе $20 прибыли без учета затрат на приобретение опциона — «опционной премии».
Если же цена станет $40 через 3 месяца, то вы просто не будете пользоваться правом покупки за $50. Таким образом, вы потеряете только опционную премию — скажем, $5. Обычно она составляет несколько процентов от стоимости базового актива.
Или, например, вы решили, что пора заработать на какао. У вас есть put-опцион на него, который дает вам право продать товар по фиксированной цене. Условно, по $30. Цена какао на бирже упала с $30 до $20. Вы покупаете какао по $20 и продаете его по $30, ведь у вас есть ваш ненаглядный опцион. Вот и ваш профит в $10 (без учета затрат на премию).
И наоборот, если цена вырастет до $40, вы, как и в примере выше, не будете пользоваться правом продать за $30 и потеряете только опционную премию.
Конечно, какао и уголь в этих примерах — условность. Такие опционы называются товарными. На их месте спокойно могут быть акции, валюта, индексы, ставка.
А что такое фьючерсы?
Это тоже договор о покупке или продаже базового актива по заранее оговоренной цене в заранее оговоренный срок.
Вы спросите: чем же он отличается от опциона? Все просто: опцион дает ПРАВО продать или купить что-либо. А фьючерс — ОБЯЗЫВАЕТ сделать это, отказаться от сделки нельзя!
Фьючерсы бывают расчетными или поставочными, как и опционы. Расчетные — когда вы в момент собственно расчетов по фьючерсу получаете не актив, а деньги. А вот в случае с товарным фьючерсом продавец обязан поставить товар на дату исполнения, а покупатель — обязан его выкупить.
Срочно нужен пример.
С удовольствием.
Допустим, вы — фермер и выращиваете пшеницу. Тонна пшеницы стоит, условно, $100. В мае, засеяв поле, вы предполагаете, что урожай будет хорошим, и к осени цены на зерно упадут до $50 за тонну. Поэтому, чтобы не торговать в убыток, вы заранее заключаете с оптовиком фьючерсный контракт на продажу зерна по $100 за тонну.
Зачем это оптовику? А он считает, что в этом году будет неурожай, цены на пшеницу к осени подскочат до $200 за тонну, и, купив зерно по заранее оговоренной цене в $100, он хорошо наварится.
Зачем нужны эти инструменты?
Главное назначение — страхование от рисков.
Опционы и фьючерсы могут использоваться для защиты от неблагоприятных изменений цен на те или иные активы. Как бы цена не падала или росла, у вас всегда будет «запасной вариант».
В то же время это довольно рискованный инструмент для новичков. Однако риски оправдываются довольно большой доходностью.
Кроме того, для фьючерса действует гарантированное обеспечение, или по-простому — «плечо». Обычно оно составляет несколько десятков процентов от цены контракта.
То есть при покупке вы вносите только какую-то часть стоимости. И в таком случае риски сильно вырастают, ведь если вы ошибетесь, и цена пойдет не в ту сторону, то вы потеряете все свои деньги, а вашу позицию закроет брокер. В то же время в случае успеха доходность сделки на вложенный капитал тоже будет сильно выше.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».