Соцфонд объяснил, как увеличить стаж и пенсионный коэффициент для расчета пенсии

В частности, к таким нестраховым периодам относятся служба в армии и уход за детьми. Они также могут включаться в пенсионный стаж и увеличивать пенсионный коэффициент. Для каждого подобного периода установлен свой пенсионный коэффициент. Например, для военной службы по призыву он составляет 1,8; такой же коэффициент предоставляется за период ухода за первым ребенком до достижения полутора лет; при уходе за вторым ребенком до полутора лет коэффициент возрастает до 3,6.