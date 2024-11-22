Соцфонд объяснил, как увеличить стаж и пенсионный коэффициент для расчета пенсии

К страховым периодам относятся годы трудовой деятельности, когда работодатель перечислял страховые взносы на будущую пенсию работника. Но существуют и другие виды занятости, которые также оказывают влияние на начисление пенсии, пояснили в Социальном фонде.
В частности, к таким нестраховым периодам относятся служба в армии и уход за детьми. Они также могут включаться в пенсионный стаж и увеличивать пенсионный коэффициент. Для каждого подобного периода установлен свой пенсионный коэффициент. Например, для военной службы по призыву он составляет 1,8; такой же коэффициент предоставляется за период ухода за первым ребенком до достижения полутора лет; при уходе за вторым ребенком до полутора лет коэффициент возрастает до 3,6.
«Нестраховые периоды засчитываются в стаж, если до или после них было официальное трудоустройство. При совпадении по времени нескольких периодов, включаемых в стаж, будет учитываться один по выбору», — уточняют в ведомстве.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».