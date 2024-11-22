Нефть и газ. Итоги недели и прогноз Goldman Sachs

В СМИ пишут о том, что рост цен на нефть произошел из-за опасений по поводу российско-украинского конфликта. Это, конечно, не совсем так. Во-первых, далеко не все сценарии эскалации ведут к сокращению поставок нефти из России — некоторые из них, напротив, будут способствовать расширению экспорта нефти из страны. Во-вторых, ценообразование нефти — вещь более многофакторная. Текущему росту благоволят: признаки усиления спроса по текущим ценам со стороны Китая, ограничение добычи со стороны ОПЕК+, слабая динамика коммерческих запасов США. Давление на котировки оказывают — продолжающийся рост в индексе DXY, ожидаемая нормализация ситуации на Ближнем Востоке.
Новостной фон
∙ Аналитики Goldman Sachs ожидают, что в 2025 году Brent останется в диапазоне $70−85 за баррель. Гибкость поставок ОПЕК+ и производителей сланцевой нефти будет ограничивать потенциал снижения, а высокие уровни свободных мощностей будут ограничивать потенциал роста. Рост цен выше $85 за баррель возможен в случае сокращения поставок из Ирана на 1 млн б/с из-за ужесточения санкций. В Goldman Sachs считают, что спрос на нефть будет демонстрировать рост на протяжении еще 10 лет.
∙ Президент России и премьер-министр Ирака обсудили важность координации действий между членами ОПЕК+ в вопросе стабилизации цен. Ранее в этом году Ирак был замечен в превышении согласованных уровней добычи.
∙ Импорт бензина в США снизился в октябре до самого низкого уровня с апреля 2020 года.
∙ Дисконт иранской нефти к Brent снизился — китайские НПЗ вынуждены платить больше.
∙ Северная Корея, вероятно, получает больше нефти из России вопреки ограничениям ООН.
∙ Американские производители сланцевого газа ведут переговоры с операторами центров обработки, которые наращивают свои мощности в связи с расширением ИИ. По оценкам S&P Global Ratings, в ближайшие 5 лет спрос на электроэнергию со стороны ЦОД в США будет ежегодно прирастать на 12%.
Фьючерсы на природный газ встретились с сопротивлением на уровне $3,392 за MMBtu и пока лишь прокалывают его. Ранее в данной рубрике уже писали о том, что предыдущие максимумы могут стать зонами сопротивления на пути ростовой волны.
EIA вчера опубликовало еженедельный обзор по рынку природного газа:
∙ За неделю, заканчивающуюся 20 ноября, спотовая цена Henry Hub выросла с $2,1 до $2,34 за MMBtu.
∙ Спотовые цены выросли во всех основных ценовых узлах страны. Сильнее всего в Северной Калифорнии — с $3,52 до $4,11. Причина — изменение погодных условий.
∙ На международном рынке цены на природный газ тоже росли. В Восточной Азии фьючерсы на СПГ выросли до $14,17/MMBtu, в Европе фьючерс Dutch TTF — до $14,38/MMBtu. Однако это все еще немного ниже, чем в аналогичный период прошлого года — $16,83 и $14,41 соответственно.
∙ Согласно данным S&P Global Commodity Insights, средний общий объем поставок вырос на 0,7% по сравнению с предыдущей отчетной неделей, а общее потребление природного газа в США — на 0,9%.
∙ Средние поставки природного газа на экспортные терминалы СПГ в США выросли на 0,7% по сравнению с прошлой неделей.
∙ Рабочие запасы природного газа на 6% выше среднего показателя за последние пять лет и на 4% выше прошлогоднего показателя в это же время.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».