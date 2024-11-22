Нефть и газ. Итоги недели и прогноз Goldman Sachs

В СМИ пишут о том, что рост цен на нефть произошел из-за опасений по поводу российско-украинского конфликта. Это, конечно, не совсем так. Во-первых, далеко не все сценарии эскалации ведут к сокращению поставок нефти из России — некоторые из них, напротив, будут способствовать расширению экспорта нефти из страны. Во-вторых, ценообразование нефти — вещь более многофакторная. Текущему росту благоволят: признаки усиления спроса по текущим ценам со стороны Китая, ограничение добычи со стороны ОПЕК+, слабая динамика коммерческих запасов США. Давление на котировки оказывают — продолжающийся рост в индексе DXY, ожидаемая нормализация ситуации на Ближнем Востоке.