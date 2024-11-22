ИП Блиновской ликвидировано из-за банкротства

В ЕГРЮЛ указано, что основной деятельностью ИП Елены Блиновской было дополнительное образование детей и взрослых. ИП также занималось рядом дополнительных видов деятельности, включая оптовую торговлю и издательство.
13 ноября суд признал Елену Блиновскую банкротом, согласно ее заявлению, и открыл процедуру реализации имущества.
Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. В марте текущего года супругам Блиновским были предъявлены обвинения в окончательных редакциях, включая легализацию 706 млн руб. из сокрытых от налогов средств. Дело Елены Блиновской рассматривает Савеловский суд Москвы, а дело ее мужа Алексея, находящегося в зоне СВО, выделено в отдельное производство и приостановлено.
Подробнее о деле — в материале «Ъ» «По-бытовому это все понятно».