ИП Блиновской ликвидировано из-за банкротства

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. В марте текущего года супругам Блиновским были предъявлены обвинения в окончательных редакциях, включая легализацию 706 млн руб. из сокрытых от налогов средств. Дело Елены Блиновской рассматривает Савеловский суд Москвы, а дело ее мужа Алексея, находящегося в зоне СВО, выделено в отдельное производство и приостановлено.