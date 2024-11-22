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БКС Банк рекомендовал клиентам приостановить переводы в валюте

БКС-банк продолжает работать в штатном режиме, однако рекомендует клиентам приостановить переводы в валюте после введения санкций со стороны США, сообщила кредитная организация.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Все наши сервисы, отделения, мобильное приложение, а также интернет-банк для юридических лиц работают в штатном режиме», — отмечается в сообщении.

Операции по картам БКС-Банка на территории России доступны без ограничений, клиенты компании могут совершать покупки, переводы, снимать наличные и пополнять счет.

«Мы рекомендуем не удалять приложение со своих мобильных устройств, а также рекомендуем для IOS отключить автоматическое обновление. Напоминаем, что можно управлять своими финансами без использования приложения — через онлайн-банк», — добавляет кредитная организация.

Брокер БКС работает в обычном режиме, включая приложение «БКС Мир инвестиций» и веб-кабинет.

Биржевые торги акциями, фьючерсами, валютой доступны без ограничений. О времени возобновления внебиржевых сделок покупки-продажи валюты компания сообщит дополнительно.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».