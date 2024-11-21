В ГД предложили кабмину ввести выплаты на третьего ребенка для небогатых семей

Как указывает депутат, сейчас по закону средства маткапитала можно потратить на определенный перечень направлений, в том числе на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им возраста трех лет. Сумма такой выплаты равна региональному ПМ на ребенка, «размер которого, как правило, составляет порядка 15 тыс. рублей». При этом получать такую выплату семья может только при условии, если ее доход составляет менее двух региональных ПМ на душу населения.