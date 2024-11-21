В ГД предложили кабмину ввести выплаты на третьего ребенка для небогатых семей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Выплату в размере прожиточного минимума на третьего и последующего ребенка до трехх лет следует ввести для семей с детьми, доход которых составляет менее двух региональных прожиточных минимумов (ПМ). С соответствующим предложением к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину обратилась первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»), текст документа есть в распоряжении ТАСС.
«Предлагается продолжить поддерживать семьи с детьми, а именно установить право семьи на получение выплаты в размере регионального прожиточного минимума до достижения ребенком трех лет в случае, если в семье рождается третий и последующий ребенок и ее доход составляет менее двух региональных прожиточных минимумов», — указывается в документе. Лантратова просит Мишустина рассмотреть такую инициативу и представить позицию кабмина.
Как указывает депутат, сейчас по закону средства маткапитала можно потратить на определенный перечень направлений, в том числе на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им возраста трех лет. Сумма такой выплаты равна региональному ПМ на ребенка, «размер которого, как правило, составляет порядка 15 тыс. рублей». При этом получать такую выплату семья может только при условии, если ее доход составляет менее двух региональных ПМ на душу населения.
«Таким образом, складывается ситуация, когда небогатая семья для того, чтобы обеспечить ребенку достойный уровень жизни, вынуждена тратить средства материнского капитала на простое ежемесячное поддержание жизни семьи. В этом случае родители вынуждены выбирать между немного лучшими условиями жизни ребенка до достижения им трех лет и возможностью использовать полученные средства на решение жилищной проблемы, компенсацию стоимости товаров и услуг для детей инвалидов и другими возможными издержками», — указывает Лантратова.
При этом, подчеркивает она, ссылаясь на данные Росстата, «практически каждая третья многодетная семья в России является малоимущей». В то же время, перед российским обществом остро стоит задача по решению демографического кризиса в стране, напоминает Лантратова. По ее мнению, предложенная выплата «позволит улучшить демографический климат в России, будет способствовать сокращению числа малоимущих семей с детьми, а также в перспективе приведет к увеличению рождаемости в стране».
«Представляется, что дети в России должны иметь право на достойный уровень жизни без лишения семьи возможности, например, использовать полную сумму материнского капитала на погашение ипотеки. Кроме того, принятие данной меры также позволит семье не бояться принимать решение о рождении третьего ребенка в связи с существованием гарантированной поддержки семьи государством в первое время после рождения ребенка», — считает Лантратова.