Нефть. ОПЕК+ может вновь отложить увеличение добычи

Однако есть и ряд мешающих факторов — индекс DXY не сдается и пока не желает уходить в более глубокую коррекцию, премия за геополитический риск снижается в связи с ожиданием деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Поддержку оказывают слухи об очередном продлении добровольных сокращений ОПЕК+, сообщения о росте спроса со стороны Китая, слабая недельная динамика коммерческих запасов в США.
Новостной фон
∙ МАГАТЭ заявляет, что Иран прекратит производство урана, близкого к оружейному качеству
∙ США хотят достичь перемирия между Израилем и «Хезболлой» до окончания срока полномочий Байдена.
∙ По мнению нефтяного стратега Bloomberg Джулиана Ли, «падение цен на нефть и надвигающийся период избыточного предложения могут создать идеальную возможность для ужесточения санкций в отношении российской нефти». Согласно прогнозам МЭА и EIA, период профицита предложения ожидается все-таки не в ближайшее время, а со второй половины 2025 года.
∙ Запасы нефти в США за неделю показали незначительный прирост, однако добыча упала. Запасы бензина и дистиллятор выросли выше ожиданий рынка.
∙ Менеджмент венгерской Mol Nyrt. считает, что полный отказ Европы от российской нефти в течение ближайших нескольких лет — невыполнимая задача, по крайней мере для таких стран, как Венгрия и Словакия. Даже несмотря на все усилия по диверсификации импорта.
∙ Нигерийский НПЗ Dangote впервые за 3 месяца вновь закупил американскую нефть. Ранее завод перешел почти полностью на местную нефть.
∙ По расчетам Bloomberg, премия за геополитический риск в нефти ушла в отрицательную зону. На рынке опционов премии бычьих опционов колл на нефть марки Brent существенно снизились. Причина — ожидание более медвежьего рынка в связи с приходом Трампа.
∙ Три источника, опрошенные Reuters, сообщают, что ОПЕК+ на предстоящей встрече 1 декабря может вновь продлить действие добровольных сокращений добычи. Сценарий ценовой войны маловероятен.
∙ Аналитики JPMorgan заявили, что потребление нефти на прошлой неделе восстановилось благодаря росту спроса на поездки в США и Индию, а также в связи со значительным ростом промышленного спроса.
∙ Импорт нефти в Китай восстановится в ноябре и достигнет самого высокого уровня за три месяца. Причина — низкие цены.
∙ Крупные нефтегазовые компании нарастили инвестиции в сектор биотоплива.
Фьючерсы на природный газ продолжают красивый лонг. Котировки преодолели два предыдущих максимума — на пути осталось еще два $3,39 / $3,64 — они могут выступать зонами сопротивления. Для фьючерса, который торгуется на Мосбирже, — это $3,37 /$3,62.
Сегодня EIA опубликует еженедельный обзор по рынку природного газа.
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