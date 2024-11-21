Нефть. ОПЕК+ может вновь отложить увеличение добычи

∙ По мнению нефтяного стратега Bloomberg Джулиана Ли, «падение цен на нефть и надвигающийся период избыточного предложения могут создать идеальную возможность для ужесточения санкций в отношении российской нефти». Согласно прогнозам МЭА и EIA, период профицита предложения ожидается все-таки не в ближайшее время, а со второй половины 2025 года.