Каким будет курс рубля 22 ноября 2024: прогноз эксперта

Рубль в очередной раз обновил минимумы за год — юань отметился выше 13,9, официальный курс доллара на завтра повышен ЦБ до 100,67. Основные причины усиления девальвации — взлет доллара на мировом рынке после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США (индекс DXY упорно держится выше 106 п.), сезонный рост спроса на импорт при стабильно ограниченном экспорте, характерное для конца года увеличение бюджетных расходов и ухудшение геополитического фона. На наш взгляд, текущий импульс ослабления рубля близок к завершению. Уже на днях нацвалюта может получить поддержку от налогового периода и возможного снижения градуса эмоций, связанных с геополитической эскалацией. Прогноз по курсу рубля к юаню на завтра — 13,6−14, по доллару — 99−102.