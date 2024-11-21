Каким будет курс рубля 22 ноября 2024: прогноз эксперта

К геополитической напряженности добавились вышедшие накануне вечером данные Росстата по инфляции, показавшие ускорение роста цен вторую неделю подряд. Это увеличивает вероятность повышения ключевой ставки на декабрьском заседании ЦБ. Снижение акций сдерживалось слабостью рубля и ростом цен на нефть и другие сырьевые товары.
Настроения на внешних рынках в целом сложились нейтральными. Общее давление оказывает рост геополитической напряженности в мире. Недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице в США оказалось чуть ниже прогнозных 220 тыс.
Завтра будут опубликованы первые оценки индексов экономической активности PMI за ноябрь по еврозоне и США. На российском рынке последний день с дивидендом будут торговаться акции ТКС. Займер и Диасофт проведут заседания совета директоров, посвящённые выплате дивидендов. Акционеры Куйбышевазота на внеочередном собрании обсудят вопрос утверждения дивидендов.
В конце недели покупательская активность может быть невысокой. Вместе с тем, уровень 2550 по индексу Мосбиржи представляется надежной зоной поддержки. Ожидаем боковую динамику. Прогноз по индексу Мосбиржи на 22 ноября — 2550−2650 п.
Рубль в очередной раз обновил минимумы за год — юань отметился выше 13,9, официальный курс доллара на завтра повышен ЦБ до 100,67. Основные причины усиления девальвации — взлет доллара на мировом рынке после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США (индекс DXY упорно держится выше 106 п.), сезонный рост спроса на импорт при стабильно ограниченном экспорте, характерное для конца года увеличение бюджетных расходов и ухудшение геополитического фона. На наш взгляд, текущий импульс ослабления рубля близок к завершению. Уже на днях нацвалюта может получить поддержку от налогового периода и возможного снижения градуса эмоций, связанных с геополитической эскалацией. Прогноз по курсу рубля к юаню на завтра — 13,6−14, по доллару — 99−102.
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