Глава ФНС предостерег бизнес от необычного поведения перед повышением налогов

Глава ФНС ответил на вопрос, что будет, если бизнес мотивирует выплату бонусов в конце года желанием порадовать сотрудников перед Новым годом. «Я считаю, что моя ответственность сказать: будьте внимательны в том, что вы делаете. Утверждать, что такие действия безобидны, я правда не могу. Я мог бы сказать: да бог с ними, с бонусами, или еще что-то в этом роде. Но я прекрасно понимаю, что когда эта ситуация возникнет, то система сработает. В моем представлении чем обычнее ты себя будешь вести, тем тебе будет безопаснее», — сказал Егоров.