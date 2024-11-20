Юрист рассказал о рисках покупки квартиры в рассрочку

По словам Ильи Гаврилова, застройщик обычно прибегает к взысканию пеней и штрафов за просрочку платежей. При этом, подчеркнул юрист, застройщик имеет право не передавать объект до полного исполнения обязательств дольщиком — квартира не будет в собственности покупателя, пока тот не переведет полную сумму.