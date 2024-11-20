Юрист рассказал о рисках покупки квартиры в рассрочку

Он напомнил, что законодательство в сфере рассрочки намного слабее урегулировано, нежели вопросы ипотечного кредитования, а это, в свою очередь, создает определенные риски для покупателей такого жилья.
«Например, если дольщик не вносит очередной платеж по договору участия в долевом строительстве, то у застройщика возникает право одностороннего расторжения договора, чем он крайне редко пользуется», — отметил юрист.
По словам Ильи Гаврилова, застройщик обычно прибегает к взысканию пеней и штрафов за просрочку платежей. При этом, подчеркнул юрист, застройщик имеет право не передавать объект до полного исполнения обязательств дольщиком — квартира не будет в собственности покупателя, пока тот не переведет полную сумму.
Говоря о вторичном рынке недвижимости, эксперт обратил внимание на формат оформления сделки купли-продажи. Например, стороны могут заключить предварительное соглашение, а основной договор подписать, когда покупатель передаст полную сумму за жилье.
«Потенциально существует риск, что на момент заключения договора купли-продажи продавец уже не будет обладать возможностью совершить данную сделку. Это может выражать в аресте имущества, недобросовестном поведении продавца», — подчеркнул он.
Илья Гаврилов добавил, что еще один риск проявится в случае смерти продавца после осуществления первого платежа за квартиру. В таком случае покупателю придется разыскивать наследников, готовить пояснения, обосновывать свою правовую позицию.
В этой связи юрист порекомендовал осуществлять платежи по безналичному расчету, чтобы, в случае судебных разбирательств, можно было доказать факт оплаты.
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