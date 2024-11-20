Трентон
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист рассказал о рисках покупки квартиры в рассрочку

В связи с увеличением ставок по ипотеке, приобретение недвижимости в рассрочку становится все более привлекательным. Застройщики, видя такую тенденцию, начали предлагать разнообразные варианты, увеличивая сроки рассрочки до рекордных 8−10 лет, вместо стандартных 2−3 лет. О том, рискуют ли россияне, покупая недвижимость в рассрочку, Финансам Mail рассказал Илья Гаврилов, юрист практики сопровождения сделок с недвижимостью Юридической фирмы «Двитекс».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Salon.ru

Он напомнил, что законодательство в сфере рассрочки намного слабее урегулировано, нежели вопросы ипотечного кредитования, а это, в свою очередь, создает определенные риски для покупателей такого жилья.

«Например, если дольщик не вносит очередной платеж по договору участия в долевом строительстве, то у застройщика возникает право одностороннего расторжения договора, чем он крайне редко пользуется», — отметил юрист.

По словам Ильи Гаврилова, застройщик обычно прибегает к взысканию пеней и штрафов за просрочку платежей. При этом, подчеркнул юрист, застройщик имеет право не передавать объект до полного исполнения обязательств дольщиком — квартира не будет в собственности покупателя, пока тот не переведет полную сумму.

Говоря о вторичном рынке недвижимости, эксперт обратил внимание на формат оформления сделки купли-продажи. Например, стороны могут заключить предварительное соглашение, а основной договор подписать, когда покупатель передаст полную сумму за жилье.

«Потенциально существует риск, что на момент заключения договора купли-продажи продавец уже не будет обладать возможностью совершить данную сделку. Это может выражать в аресте имущества, недобросовестном поведении продавца», — подчеркнул он.

Илья Гаврилов добавил, что еще один риск проявится в случае смерти продавца после осуществления первого платежа за квартиру. В таком случае покупателю придется разыскивать наследников, готовить пояснения, обосновывать свою правовую позицию.

В этой связи юрист порекомендовал осуществлять платежи по безналичному расчету, чтобы, в случае судебных разбирательств, можно было доказать факт оплаты.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».