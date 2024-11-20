Китай наращивает импорт нефти. Что это значит для России

Сегодня в фокусе внимания рынка — официальная статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Предварительные данные API свидетельствуют, с одной стороны, о недельном приросте запасов нефти. Однако, с другой стороны, запасы бензина и дистиллятов продолжают демонстрировать снижение.