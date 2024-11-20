Китай наращивает импорт нефти. Что это значит для России

Индекс доллара DXY сегодня вновь растет, прибавляя 0,3%, — негативный фактор для цен сырьевых товаров. Также давление могут оказывать новости о возможной нормализации ситуации на Ближнем Востоке.
Поддержку черному золоту оказывают новости о возможном наращивании импорта нефти Китаем, а также опасения вокруг российско-украинского конфликта.
Сегодня в фокусе внимания рынка — официальная статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Предварительные данные API свидетельствуют, с одной стороны, о недельном приросте запасов нефти. Однако, с другой стороны, запасы бензина и дистиллятов продолжают демонстрировать снижение.
Новостной фон
∙ Посланник США Амос Хохштейн провел встречу в Бейруте с ливанскими официальными лицами по вопросу прекращения огня между Израилем и «Хезболлой».
∙ По данным Американского института нефти (API) за неделю, закончившуюся 15 ноября, запасы нефти выросли на 4,753 млн баррелей — выше ожиданий рынка. При этом запасы бензина и дистиллятов сократились. Официальные данные поступят сегодня вечером от Управления энергетической информации (EIA). Данные API и EIA могут разниться.
∙ Морской экспорт российской нефти снизился до самого низкого уровня с начала осени. Одна из причин — рост нефтепереработки в стране может способствовать сокращению экспорта сырой нефти.
∙ Equinor возобновила добычу на нефтяном месторождении Johan Sverdrup.
∙ Китай мог увеличить закупки нефти в этом месяце. По данным Kpler, импорт нефти в Китай к концу ноября достигнет рекордного уровня или приблизится к нему.
∙ Нефтетрейдеры подвергают сомнению медвежий прогноз МЭА на 2025 год.
∙ Добыча нефти в США мало зависит от того, какая партия контролирует президентский пост — финансовых причин для существенного расширения производства нет.
Фьючерсы на природный газ продолжают ростовую волну. Признаков технического перегрева нет, нисходящее сопротивление осталось позади — дорога открыта. Однако препятствиями на пути роста могут выступать предыдущие максимумы — $3,16 / $3,39 / $3,64.
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