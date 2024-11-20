Хуснуллин: рассрочки от застройщиков планируется урегулировать законодательно

«Мы разрабатываем альтернативные механизмы финансирования. Например, я точно буду выходить с предложением в думу и Совет Федерации ввести законодательное право на рассрочку от застройщика», — отметил Хуснуллин.
Застройщики выдают рассрочку, но если покупатель не платит, его не могут выселить из квартиры, добавил вице-премьер. «Поэтому они рассрочку не дают. Банки если дают под ипотеку, они могут забрать квартиру, если им не платят. А застройщик не может. Простая, казалось бы, вещь. А сегодня будет большое количество непроданных квартир. Так пусть в рассрочку дают. Мы таких мер целый ряд подготовили», — отметил Хуснуллин.
Он также добавил, что необходимо развивать ссудо-сберегательные кассы. «Надо в кооперативах навести порядок. Бывает, что застройщик денег собрал, в конце получились обманутые кооперативщики — это нехорошая практика. Я считаю, что ее надо на законодательном уровне докрутить. Кстати, ЦБ тоже это поддерживает», — указал Хуснуллин.