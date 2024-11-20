Хуснуллин: рассрочки от застройщиков планируется урегулировать законодательно

Застройщики выдают рассрочку, но если покупатель не платит, его не могут выселить из квартиры, добавил вице-премьер. «Поэтому они рассрочку не дают. Банки если дают под ипотеку, они могут забрать квартиру, если им не платят. А застройщик не может. Простая, казалось бы, вещь. А сегодня будет большое количество непроданных квартир. Так пусть в рассрочку дают. Мы таких мер целый ряд подготовили», — отметил Хуснуллин.