Эксперт рассказала о новой прибавке к зарплате в 2025 году

По ее словам, соответствующие выплаты будут устанавливаться нормативными актами в госучреждениях и коллективными договорами, соглашениями и локальными актами в коммерческих организациях.
Кроме того, с наставниками будут заключать дополнительные соглашения к трудовому договору, в котором работодатель пропишет условия работы и размеры доплат за нее.
«Работник сможет досрочно отказаться от осуществления им наставничества, а работодатель — досрочно отменить поручение об осуществлении наставничества, предупредив об этом работника не менее чем за три рабочих дня», — добавила Елена Ситникова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».