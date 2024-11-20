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Эксперт рассказала о новой прибавке к зарплате в 2025 году

С 1 марта в силу вступят изменения в Трудовом кодексе, согласно которым, в том числе, работники будут получать дополнительную оплату за наставничество в сфере труда. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала Елена Ситникова, менеджер подразделения налогового и правового консультирования аудиторско-консалтинговой группы Юникон.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: ТАСС

По ее словам, соответствующие выплаты будут устанавливаться нормативными актами в госучреждениях и коллективными договорами, соглашениями и локальными актами в коммерческих организациях.

Кроме того, с наставниками будут заключать дополнительные соглашения к трудовому договору, в котором работодатель пропишет условия работы и размеры доплат за нее.

«Работник сможет досрочно отказаться от осуществления им наставничества, а работодатель — досрочно отменить поручение об осуществлении наставничества, предупредив об этом работника не менее чем за три рабочих дня», — добавила Елена Ситникова.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».