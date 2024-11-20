Эксперт рассказала о новой прибавке к зарплате в 2025 году

С 1 марта в силу вступят изменения в Трудовом кодексе, согласно которым, в том числе, работники будут получать дополнительную оплату за наставничество в сфере труда. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала Елена Ситникова, менеджер подразделения налогового и правового консультирования аудиторско-консалтинговой группы Юникон.