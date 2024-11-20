Девелопер дал прогноз по ценам на недвижимость в России в 2025 году

«На фоне отмены льготной ипотеки и роста ключевой ставки цены на недвижимость в большинстве регионов продолжают расти. Чтобы цены на квадратные метры начали снижаться, необходимо уменьшение ставки регулятором. Пока этого не произошло, банки не могут выдавать кредиты на более выгодных для клиентов условиях», — уточнил Антон Винер.
Девелопер отметил, что ослабление рубля негативно сказывается на текущей ситуации. Он подчеркнул, что часть оборудования и строительных материалов все еще закупается за границей.
Эксперт выразил мнение, что есть надежда на положительные изменения, однако в отдаленной перспективе. Винер предполагает, что в соответствии с основным сценарием ключевая ставка вернётся в нейтральный диапазон 7,5−8,5% к 2027 году.
Он обратил внимание на то, что развитие рынка недвижимости будет зависеть от уровня поддержки семейной ипотеки, которая, по мнению эксперта, остается самой доступной из действующих льготных программ.
«Могу перечислить рабочие варианты, которые позволяют выгодно приобрести квартиру в текущих условиях. Покупателям стоит рассмотреть рассрочку или субсидирование от застройщика, однако количество таких предложений на рынке ограничено. Также существует траншевая ипотека, но по ней работают мало девелоперов», — подвел итоги эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».