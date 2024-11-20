Девелопер дал прогноз по ценам на недвижимость в России в 2025 году

«На фоне отмены льготной ипотеки и роста ключевой ставки цены на недвижимость в большинстве регионов продолжают расти. Чтобы цены на квадратные метры начали снижаться, необходимо уменьшение ставки регулятором. Пока этого не произошло, банки не могут выдавать кредиты на более выгодных для клиентов условиях», — уточнил Антон Винер.