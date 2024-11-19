Юрист раскрыл, в чем подвох «приветственной» повышенной ставки банков

На депозиты также распространяются приветственные ставки. «Сейчас в банковской сфере работает тенденция на привлечение новых клиентов, поэтому высокий процент предлагают, в основном, новым клиентам для размещения денег, которых не было в банке ранее. А вот на удержание старых бонусы и специальные предложения распространяются реже. Поэтому выгоднее перекладывать деньги в новый банк после окончания срока действия приветственной ставки», — предупреждает Гусятников.