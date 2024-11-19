Юрист раскрыл, в чем подвох «приветственной» повышенной ставки банков

По его словам, таким способом банки привлекают новых клиентов. Чаще всего «приветственная» ставка распространяется на накопительные счета, но также действует по депозитам.
Как правило, такая ставка на несколько процентных пунктов выше стандартной. Например, сейчас можно легко увидеть приветственную ставку в 23% и даже в 25%.
«Чаще всего она действует первые 1−2 месяца, некоторые банки могут добавлять туда другие условия, к примеру, открытие кредитной карты, минимальную сумму, которую надо тратить по дебетовой карте в месяц, открытие брокерского счета
Если приветственная ставка распространяется на накопительные счета, нужно понимать, что это не депозит — и банк в любой момент может изменить условия. Например, изначально финансовая организация предлагала 23% на первые 2 месяца, а через месяц изменила условия и понизила процент до 15%.
По словам юриста, это абсолютно законно, и в договоре будет прописано, что банк в любой момент может внести коррективы без согласия клиента.
На депозиты также распространяются приветственные ставки. «Сейчас в банковской сфере работает тенденция на привлечение новых клиентов, поэтому высокий процент предлагают, в основном, новым клиентам для размещения денег, которых не было в банке ранее. А вот на удержание старых бонусы и специальные предложения распространяются реже. Поэтому выгоднее перекладывать деньги в новый банк после окончания срока действия приветственной ставки», — предупреждает Гусятников.
С депозитами это сделать сложнее, как правило, действительно хороший процент предлагают в первые несколько месяцев после открытия долгосрочного вклада на год или более, чтобы человек не смог сразу забрать деньги.
Тем не менее, если изучить все имеющиеся предложения, можно найти варианты и заработать на приветственных ставках, уверяет эксперт. Но условия надо очень внимательно изучать и читать все сноски, которые написаны мелким шрифтом.
Сейчас, когда между собственными счетами можно переводить до 30 млн рублей по СБП без комиссии, процесс переноса денег в разные банки значительно упростился. Теперь это можно делать не выходя из дома, заключил юрист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».