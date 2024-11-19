Нефть. Сбои в Норвегии, учения Греции и спред prompt

Ключевая причина — коррекция в долларе. Сегодня индекс DXY, правда, снова прибавляет +0,3%, что мешает продолжению роста нефти. Котировки Brent достигли 20-дневной скользящей средней (73,34 за баррель) и пока отбиваются от нее вниз.