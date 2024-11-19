Трентон
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нефть. Сбои в Норвегии, учения Греции и спред prompt

Нефть марки Brent (фьючерс BRNF2025 на ICE Europe) вчера наконец-то продемонстрировала уверенный рост. Причины этого раскрывает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Chi Shiyong/VCG/TASS

Ключевая причина — коррекция в долларе. Сегодня индекс DXY, правда, снова прибавляет +0,3%, что мешает продолжению роста нефти. Котировки Brent достигли 20-дневной скользящей средней (73,34 за баррель) и пока отбиваются от нее вниз.

Также вчерашний рост рынок может объяснять неполадками на норвежском месторождении, однако выпадающие объемы добычи составляют менее 1 млн б/с и не несут критичного эффекта для ценообразования нефти.

На Ближнем Востоке опять наметились признаки деэскалации, поэтому внимание рынка переключается на проблемы российско-украинских отношений.

Новостной фон

∙ Ливан и «Хезболла» согласились на план США по прекращению огня. Спецпредставитель США Амос Хохштейн прибыл в Бейрут.

∙ Греция в очередной раз продлевает военно-морские учения, препятствующие перевалке российской нефти.

∙ Американские НПЗ на побережье Мексиканского залива работают на пределе мощности, чтобы удовлетворить спрос на топливо со стороны Мексики и Бразилии.

∙ Ильский НПЗ обратился за господдержкой. Одна из причин — высокая ключевая ставка.

∙ Норвежская Equinor приостановила добычу на нефтяном месторождении Johan Sverdrup из-за отключения электроэнергии. Мощность месторождения — 755 тыс. баррелей в сутки.

∙ Sinopec Corp и Saudi Aramco приступили к строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая.

∙ Спред prompt по WTI — разница между фьючерсами с немедленной поставкой и фьючерсами с поставкой через месяц — перешел в медвежью структуру.

Фьючерсы на природный газ пытаются продолжить движение наверх. Котировки опять торгуются выше долгосрочного нисходящего сопротивления. Однако для развития ростовой волны необходимо переписать предыдущий максимум и подняться выше $3,02 за MMBtu.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».