Нефть. Сбои в Норвегии, учения Греции и спред prompt

Ключевая причина — коррекция в долларе. Сегодня индекс DXY, правда, снова прибавляет +0,3%, что мешает продолжению роста нефти. Котировки Brent достигли 20-дневной скользящей средней (73,34 за баррель) и пока отбиваются от нее вниз.
Также вчерашний рост рынок может объяснять неполадками на норвежском месторождении, однако выпадающие объемы добычи составляют менее 1 млн б/с и не несут критичного эффекта для ценообразования нефти.
На Ближнем Востоке опять наметились признаки деэскалации, поэтому внимание рынка переключается на проблемы российско-украинских отношений.
Новостной фон
∙ Ливан и «Хезболла» согласились на план США по прекращению огня. Спецпредставитель США Амос Хохштейн прибыл в Бейрут.
∙ Греция в очередной раз продлевает военно-морские учения, препятствующие перевалке российской нефти.
∙ Американские НПЗ на побережье Мексиканского залива работают на пределе мощности, чтобы удовлетворить спрос на топливо со стороны Мексики и Бразилии.
∙ Ильский НПЗ обратился за господдержкой. Одна из причин — высокая ключевая ставка.
∙ Норвежская Equinor приостановила добычу на нефтяном месторождении Johan Sverdrup из-за отключения электроэнергии. Мощность месторождения — 755 тыс. баррелей в сутки.
∙ Sinopec Corp и Saudi Aramco приступили к строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая.
∙ Спред prompt по WTI — разница между фьючерсами с немедленной поставкой и фьючерсами с поставкой через месяц — перешел в медвежью структуру.
Фьючерсы на природный газ пытаются продолжить движение наверх. Котировки опять торгуются выше долгосрочного нисходящего сопротивления. Однако для развития ростовой волны необходимо переписать предыдущий максимум и подняться выше $3,02 за MMBtu.
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