Исследование: доходность женских инвестпортфелей в 1,4 раза выше мужских

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Количество инвестирующих женщин меньше, чем мужчин, но их портфели демонстрируют значительно более высокую доходность при меньшем уровне риска. Это говорится в результатах исследования лаборатории инвестиционных исследований Центрального университета (ЦУ), основанного по инициативе Т-Банка. Документ есть в распоряжении ТАСС.
Так, согласно анализу портфелей пользователей «Т-Инвестиций» (является одним из крупнейших брокеров РФ по количеству клиентов), средняя доходность женских портфелей за последний год по сравнению с мужскими оказалась выше в 1,4 раза. Кроме того, женщины склонны выбирать более диверсифицированные и стабильные инвестиционные инструменты, избегая излишнего риска.
Женщины также тратят в 1,7 раза больше времени на управление своими инвестиционными портфелями, совершая ежемесячно по сравнению с мужчинами в 2,5 раза меньше сделок. Эти данные могут свидетельствовать о более вдумчивом подходе женщин к инвестициям, полагают специалисты университета.
Доля женщин в инвестициях остается небольшой
Количество женщин-инвесторов с портфелем больше 1 тыс. рублей составляет 35% по сравнению с 65% мужчин. Разрыв особенно заметен в молодом возрасте: в группе 14−19 лет доля женщин-инвесторов минимальна и составляет всего 17%. В возрастной категории 20−30 лет этот показатель увеличивается до 29%, но все еще остается значительно ниже мужского. С возрастом ситуация меняется в лучшую сторону — доля женщин с крупными инвестициями достигает 59% в группе 61+. Это свидетельствует о том, что по мере накопления жизненного и финансового опыта женщины становятся более активными участниками инвестиционной деятельности, также считают в ЦУ.
Общий размер инвестиционных портфелей у женщин в среднем на 150−200% меньше, чем у мужчин. При этом только 2% женщин-инвесторов используют маржинальную торговлю, что значительно ниже по сравнению с мужчинами, у которых этот показатель составляет 5%. «Анализируя среднее количество сделок, можно отметить, что мужчины значительно активнее женщин в покупке и продаже финансовых инструментов: в среднем мужчины совершают сделки в три раза чаще», — рассказали в Центральном университете.
Если рассмотреть портфели с объемом более 1 тыс. рублей, разница становится еще более выраженной. Среди мужчин с такими портфелями 32% используют маржинальную торговлю, тогда как среди женщин этот показатель составляет всего 20%. Кроме того, мужчины с портфелями свыше 1 тыс. рублей совершают сделки в два раза чаще, чем женщины с аналогичными активами. «Эти данные свидетельствуют о том, что у женщин более консервативный подход к инвестициям. Они предпочитают избегать рисков, связанных с использованием заемных средств и активной торговлей. Это подтверждается тем, что даже при управлении более крупными суммами женщины сохраняют осторожность и стремятся минимизировать риски. Женщины склонны придерживаться долгосрочных и стабильных стратегий, что способствует устойчивому росту их вложений», — отмечается в исследовании. Также подчеркивается, что различия в инвестиционном поведении между мужчинами и женщинами при увеличении размера портфеля становятся еще более заметными, подчеркивая склонность женщин к консервативному и продуманному управлению своими финансами.
Географические различия
География играет существенную роль в инвестиционной активности женщин по всей России. В Москве и Санкт-Петербурге доля женщин-инвесторов выше, чем в других регионах, составляя около 30% от общего числа инвесторов.
При этом женщины из Липецка демонстрируют наивысшую доходность среди всех городов. В Республике Марий Эл женщины наиболее активны в совершении сделок: они делают это почти в полтора раза чаще, чем в соседних регионах и в два раза чаще, чем в Москве и в Санкт-Петербурге. При этом доходность инвестиций в Йошкар-Оле является одной из самых высоких среди крупных городов.
«Эти региональные различия обусловлены влиянием региональных факторов, таких как уровень финансовой грамотности, экономические условия и культурные особенности, которые влияют на инвестиционное поведение. Учитывая эти региональные и демографические различия, становится ясно, что участие женщин в инвестиционной сфере варьируется в зависимости от множества факторов. Однако, независимо от географии, женский подход к инвестированию демонстрирует эффективность и устойчивость», — заключили специалисты.