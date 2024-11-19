Исследование: доходность женских инвестпортфелей в 1,4 раза выше мужских

Если рассмотреть портфели с объемом более 1 тыс. рублей, разница становится еще более выраженной. Среди мужчин с такими портфелями 32% используют маржинальную торговлю, тогда как среди женщин этот показатель составляет всего 20%. Кроме того, мужчины с портфелями свыше 1 тыс. рублей совершают сделки в два раза чаще, чем женщины с аналогичными активами. «Эти данные свидетельствуют о том, что у женщин более консервативный подход к инвестициям. Они предпочитают избегать рисков, связанных с использованием заемных средств и активной торговлей. Это подтверждается тем, что даже при управлении более крупными суммами женщины сохраняют осторожность и стремятся минимизировать риски. Женщины склонны придерживаться долгосрочных и стабильных стратегий, что способствует устойчивому росту их вложений», — отмечается в исследовании. Также подчеркивается, что различия в инвестиционном поведении между мужчинами и женщинами при увеличении размера портфеля становятся еще более заметными, подчеркивая склонность женщин к консервативному и продуманному управлению своими финансами.