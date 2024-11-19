Кому повысят пенсии с 1 декабря 2024 года

С 1 декабря пенсионные выплаты вырастут у россиян старше 80 лет и инвалидов первой группы, напомнила Людмила Иванова-Швец, к.э.н., доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова.
По ее словам, для этих групп выплаты будут повышены на один размер фиксированной части пенсии — 8134 рубля. Для тех, кто обращался в Социальный фонд России для перерасчета, пенсия может измениться индивидуально.
«Между тем, многих пенсионеров в декабре ожидает еще одна выплата — за январь 2025 года. Все, у кого по графику выплата пенсий совпадает с праздничными январскими днями, получат пенсию в конце декабря уже с учетом индексации», — отмечает экономист.
Особенность заключается в том, что впервые с 2017 года пенсия будет проиндексирована и работающим пенсионерам. Размер индексации составит 7,3%. Индексация производится автоматически, поэтому пенсионерам, как неработающим, так и работающим, не нужно обращаться в СФР, заключила Иванова-Швец.
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