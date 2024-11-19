Доля платежей через СБП в точках быстрого питания выросла до 27%

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Доля платежей через Систему быстрых платежей ЦБ РФ от общего числа операций в фастфуд-кафе за 10 месяцев текущего года увеличилась до 27% с 21% годом ранее. Такие данные приводятся в исследовании банка «Русский стандарт», располагающего одной из самых больших по величине в России эквайринговых сетей (материалы есть в распоряжении ТАСС).
При этом, согласно статистике эквайринговой сети банка, средний чек в таких кафе с января по октябрь 2024 года вырос на 6% — до 409 ₽ с 372 ₽ годом ранее. В топ-3 городов по этому показателю вошли Москва (средний чек 542 ₽); Санкт-Петербург (393 ₽); Казань (436 ₽).
Средний чек в ресторанах у россиян также вырос. В январе — октябре 2024 года он составил 1 870 ₽, тогда как годом ранее был 1 772 ₽ Тройку городов-лидеров так же возглавили Москва (средний чек 2 454 ₽), Санкт-Петербург (2 189 ₽) и Казань (1 576 ₽).
При этом доля платежей через СБП здесь ниже, чем в фастфуд-кафе. Однако она также показала рост — до 3% с 1% годом ранее.
В рамках исследования в эквайринговой сети банка «Русский стандарт» (5 место по величине в России, 81 место в мировом рейтинге крупнейших торговых эквайеров и 23 место в рейтинге крупнейших онлайн-эквайеров в Европе) были изучены все покупки по банковским картам с января по октябрь 2024 и 2023 гг. в категориях «точки быстрого питания» и «рестораны».