Доля платежей через СБП в точках быстрого питания выросла до 27%

В рамках исследования в эквайринговой сети банка «Русский стандарт» (5 место по величине в России, 81 место в мировом рейтинге крупнейших торговых эквайеров и 23 место в рейтинге крупнейших онлайн-эквайеров в Европе) были изучены все покупки по банковским картам с января по октябрь 2024 и 2023 гг. в категориях «точки быстрого питания» и «рестораны».