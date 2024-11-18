«Росгеология» получила иски еще от двух банков на 205,8 млн рублей

В сентябре «Росгеология» сообщала, что не имеет достаточных денежных средств для выплат по облигациям, срок погашения которых наступил 26 сентября 2024 года. Выпуск трехлетних облигаций на 6 млрд рублей был размещен в сентябре 2021 года. В сообщении компании подчеркивалось, что принимаются меры по поиску источников погашения облигаций, в том числе за счет средств государственной поддержки. Глава холдинга Сергей Радьков отмечал, что «Росгеология» находится в техническом дефолте на сумму выпуска облигаций.