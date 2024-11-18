Нефть. Новый вектор

Техническая картина рисует медвежий паттерн «Голова и плечи». Его активизация наступает при пробое линии шеи (район $70,3 за баррель) и сулит падением на высоту фигуры. Однако, с учетом геополитических рисков, более вероятным видится сценарий нервного поиска локального дна где-то в районе $70 за баррель с последующим разворотом наверх.