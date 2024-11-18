Нефть. Новый вектор

С другой стороны, фактор геополитической нестабильности в разных уголках мира удерживает актив от более смелой просадки.
Индекс доллара DXY, несмотря на небольшую коррекцию, все еще удерживается в районе своих максимумов, что может оказывать давление на нефтяные цены.
На этой неделе значимые для рынка события выпадают на среду — НБК примет решение по ставке, а в США будут опубликованы данные по недельному изменению коммерческих запасов нефти.
Техническая картина рисует медвежий паттерн «Голова и плечи». Его активизация наступает при пробое линии шеи (район $70,3 за баррель) и сулит падением на высоту фигуры. Однако, с учетом геополитических рисков, более вероятным видится сценарий нервного поиска локального дна где-то в районе $70 за баррель с последующим разворотом наверх.
Новостной фон
∙ «Хезболла» рассматривает предложение США и Израиля о прекращении огня, однако воскресные события могут этому помешать.
∙ По мнению Reuters, нефть реагирует на российско-украинский конфликт.
∙ Треть партий ангольской нефти все еще ищет покупателей.
∙ Нефтяные гиганты сокращают инвестиции в возобновляемые источники энергии и проекты по снижению выбросов углеводорода.
∙ Согласно расчетам Reuters, запасы нефти в Китае в октябре сократились. Причина — импорт сократился сильнее, чем объемы переработки на НПЗ.
∙ Российские НПЗ сократили объемы производства. Причины — ограничения на экспорт, высокие ставки по кредитам.
∙ Трамп выбирает человека из нефтяной отрасли на пост министра энергетики. Крис Райт — гендир Liberty Energy, ярый сторонник использования ископаемого топлива, угрозу глобального потепления считает преувеличенной.
Фьючерсы на природный газ продолжают балансировать в неопределенности — многое будет зависеть от погодных условий. Сегодня котировки производят очередную попытку закрепления выше долгосрочного нисходящего сопротивления.
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