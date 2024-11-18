Каким будет курс рубля 19 ноября 2024: прогноз эксперта

Рубль на старте недели нес потери к юаню на Мосбирже, валютная пара вновь пыталась штурмовать 13,8. При этом официальный курс рубля к доллару на завтра символически понижен ЦБ до 99,94. Индекс доллара DXY после всплеска пошел на спад, двигаясь к 106 п. Официально планка 100 рублей за доллар пока устояла, но риски ее прокола вверх сохраняются. Не в пользу рубля может складываться динамика внешнеторгового баланса, при которой импорт сезонно разгоняется к концу года, а экспорт в текущей ситуации ограничен санкциями и буксующими с сентября ценами на нефть. К тому же на сентимент в отношении рублевых активов может заметно влиять геополитика. Сдерживают девальвацию высокие ставки в экономике и меры валютного контроля. Прогноз по курс рубля к юаню на вторник — 13,5−13,9, к доллару — 98,5−100,5.