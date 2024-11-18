Каким будет курс рубля 19 ноября 2024: прогноз эксперта

Правда, в течение дня эмоции улеглись, и покупатели вернули бенчмарк выше 2700 п. Поддержку акциям оказала слабость рубля и улучшение ценовой картины в сырьевых котировках.
На мировых рынках настроения в начале недели были в целом негативными. В Китае инвесторы пока осторожно оценивают новые госстимулы и постепенно закладывают риски активизации торгового противостояния с США в 2025 году. Сальдо торгового баланса еврозоны за сентябрь существенно превысило консенсус-прогноз аналитиков.
Завтра будет опубликован октябрьский индекс потребительских цен (ИПЦ) еврозоны. На российском рынке во вторник будут опубликованы отчеты по МСФО МТС, Группы Астра и Европлана. В этот же день председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина представит в Госдуме основные направления ДКП на 2025 г. и плановый период.
В ближайшее время на российском рынке может возобладать боковая динамика торгов, в фокусе внимания останутся геополитика, цены на нефть и динамика курса рубля. Прогноз по индексу Мосбиржи на 19 ноября — 2685−2785 п.
Рубль на старте недели нес потери к юаню на Мосбирже, валютная пара вновь пыталась штурмовать 13,8. При этом официальный курс рубля к доллару на завтра символически понижен ЦБ до 99,94. Индекс доллара DXY после всплеска пошел на спад, двигаясь к 106 п. Официально планка 100 рублей за доллар пока устояла, но риски ее прокола вверх сохраняются. Не в пользу рубля может складываться динамика внешнеторгового баланса, при которой импорт сезонно разгоняется к концу года, а экспорт в текущей ситуации ограничен санкциями и буксующими с сентября ценами на нефть. К тому же на сентимент в отношении рублевых активов может заметно влиять геополитика. Сдерживают девальвацию высокие ставки в экономике и меры валютного контроля. Прогноз по курс рубля к юаню на вторник — 13,5−13,9, к доллару — 98,5−100,5.
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