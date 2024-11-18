Адвокат просит приостановить процедуру банкротства Блиновского

Весной он заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ и отправился в зону проведения СВО. Он был объявлен в федеральный розыск в связи с неявкой к следователю по уголовному дело о неуплате налогов. В правоохранительных органах ТАСС сообщали, что Блиновский в начале сентября был задержан в зоне СВО за то, что не явился к следователю.