Перечислены банки, которые повысили проценты по вкладам в первой половине ноября

Московский кредитный банк с 11 ноября запустил новый сезонный вклад «МКБ. Новогодний». Вклад предлагается на сроки от одного до трех лет, а в случае оформления онлайн или через мобильное приложение доступен и на один месяц. Процентные ставки по вкладу варьируются от 18% до 22,5% годовых в зависимости от срока размещения средств. Максимальная ставка в 22,5% предлагается на срок 185 дней. При этом минимальная сумма для открытия вклада составляет 10 тысяч рублей, если операция проводится онлайн, и 100 тысяч рублей при открытии в отделении банка. Вклад ограничен максимальной суммой в 5 миллионов рублей.
Банк «Уралсиб» с 13 ноября повысил ставки по депозитам «Доход» и «Почетный пенсионер». Теперь доходность по вкладам «Доход» достигает 24,25% годовых при капитализации процентов на сроке размещения в один год. Ставки в целом варьируются от 20% до 25% годовых в зависимости от пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма открытия вклада онлайн — 1 тысяча рублей, а в отделении банка — 100 тысяч рублей. Специальные условия предлагаются новым клиентам, доходность для которых достигает до 23% на срок 181 день при вложении от 2 до 7 миллионов рублей.
По вкладу «Почетный пенсионер» теперь предлагается доходность от 20,11% до 24% годовых. Минимальная сумма составляет 50 тысяч рублей, а максимальная — 10 миллионов рублей. Сроки размещения варьируются от 91 до 732 дней.
Совкомбанк с 13 ноября улучшил условия по вкладам, предлагая доходность до 23,1% годовых, а также увеличив ставку по накопительному счету до 17% годовых. В рамках вклада «Осенний максимум с Халвой» ставки варьируются от 21,6% на три месяца до 23,1% на шесть и 12 месяцев. Максимальная ставка в 25% годовых доступна при открытии вклада на три года с подпиской «Халва. Десятка» и регулярными покупками по карте «Халва». Минимальная сумма для открытия вклада составляет 50 тысяч рублей.
Газпромбанк с 14 ноября обновил условия по вкладам «Новые деньги», «В плюсе» и «Копить». Максимальная ставка по вкладу «Новые деньги» составляет 22,3% на срок 213 дней при условии вложения новых для банка средств. Минимальная сумма для открытия онлайн — 15 тысяч рублей. Вклад «В плюсе» также предлагает максимальную ставку 22,3% при открытии депозита на 213 дней с услугой «Привилегии Плюс».
ВТБ с 15 ноября улучшил условия по продукту «ВТБ-Вклад», предлагая максимальную ставку 24% годовых для новых клиентов на срок один год. Для «Двойной выгоды» по комбинированному вкладу предлагается доходность до 30% при условии участия в программе долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ.
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