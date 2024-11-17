Перечислены банки, которые повысили проценты по вкладам в первой половине ноября

Московский кредитный банк с 11 ноября запустил новый сезонный вклад «МКБ. Новогодний». Вклад предлагается на сроки от одного до трех лет, а в случае оформления онлайн или через мобильное приложение доступен и на один месяц. Процентные ставки по вкладу варьируются от 18% до 22,5% годовых в зависимости от срока размещения средств. Максимальная ставка в 22,5% предлагается на срок 185 дней. При этом минимальная сумма для открытия вклада составляет 10 тысяч рублей, если операция проводится онлайн, и 100 тысяч рублей при открытии в отделении банка. Вклад ограничен максимальной суммой в 5 миллионов рублей.