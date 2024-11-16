Новые ограничения ЦБ: кто сможет взять кредит

Чтобы рассчитать минимальный доход для получения кредита по новым условиям, необходимо учитывать несколько факторов: размер кредита, ставку по ипотеке и срок кредита, уточнил представитель Роскачества, которое также наблюдает за рынком финансовых услуг. Например, если ставка по ипотеке составит 20−26%, а срок кредита будет 30 лет, то для кредита в 5 млн рублей при первоначальном взносе менее 20% (1 млн рублей) и с ПДН более 50% минимальный доход семьи должен составлять как минимум 250 тысяч рублей в месяц. «Однако точные цифры зависят от конкретных условий банка и других факторов, таких как дополнительные расходы на жизнь и содержание семьи, чтобы не ухудшать уровень и качество жизни», — отметили в Роскачество.