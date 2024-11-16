Аналитик рассказал, продолжит ли золото дешеветь

По его словам, золото подешевело по двум причинам. Во-первых, укрепился доллар США. За текущий месяц рост индекса доллара (DXY) составляет порядка 2%. Во-вторых, происходит фиксация прибыли на факте победы Дональда Трампа на американских выборах.
Николай Дудченко добавил, что падение цены на драгметалл, скорее, временное явление.
«За текущий год цена на золото выросла более, чем на 25% — это лучший результат за достаточно продолжительное время. Цена сформировала серию из 4-х месяцев роста подряд — последний раз такая длинная серия без коррекций наблюдалась в 2020 году на фоне COVID-19», — пояснил он.
Соответственно, подчеркнул аналитик, текущее движение цены пока вполне вписывается в характер коррекционного отката — движения в противоположном направлении в рамках действующего растущего тренда.
«Данный откат, кстати, может получиться достаточно глубоким, это, однако же, пока не значит, что тренд будет изменен», — заключил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».