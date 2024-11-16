Аналитик рассказал, продолжит ли золото дешеветь

В четверг, 14 ноября, стоимость фьючерса на золото на бирже Comex опустилась ниже $2 500 за тройскую унцию впервые за два месяца. В чем причина удешевления драгоценного металла и как долго его стоимость будет оставаться на этом уровне, Финансам Mail рассказал Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».