Выдача ипотеки за 10 месяцев снизилась год к году более чем на треть

Новое жилье, по данным ОКБ, в октябре заняло 32% от общего количества и 48% от общего объема ипотечных кредитов. На его покупку было выдано 17,79 тыс. ссуд на 98,67 млрд рублей. Месяцем ранее доля кредитов на новостройки составила 37% от общего количества выданных банками ипотек и 51% от их общего объема, а именно: 23,07 тыс. кредитов на 130,54 млрд рублей. За месяц количество выдач ипотек на новостройки сократилось на 23%, объем — на 24%. Год назад доля первичного жилья была равна 38% от общего количества и 47% от общего объема ипотечного кредитования. В октябре 2023 года было выдано 63,54 тыс. таких кредитов на сумму 322,85 млрд рублей. За год количество выдач ипотек на новостройки сократилось на 72%, объем — на 69%.