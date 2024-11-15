Выдача ипотеки за 10 месяцев снизилась год к году более чем на треть

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Количество и объем выдач ипотеки за 10 месяцев 2024 года снизились год к году более чем на треть, следует из материалов Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которые есть в распоряжении ТАСС.
«Всего по итогам 10 месяцев 2024 года россияне оформили 1,01 млн ипотечных кредитов на 4,33 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года сокращение количества выдач составило 39%, объема — 35%. С января по октябрь прошлого года было выдано 1,64 млн ипотек на 6,61 трлн рублей», — говорится в материалах ОКБ.
При этом, по данным ОКБ, за октябрь банки выдали 71,18 тыс. ипотечных кредитов на 279,53 млрд рублей. В годовом отношении количество выдач сократилось на 64%, объем — на 66%. В октябре прошлого года было выдано 195,54 тыс. ипотечных кредитов на 823,81 млрд рублей. Средний размер ипотечного кредита снизился с 4,21 млн рублей в октябре 2023 года до 3,93 млн рублей в октябре 2024 года (-7%). Средний срок ипотечного кредитования стал короче на семь месяцев. В октябре прошлого года он составлял 262 месяца (21 год 10 месяцев), в октябре текущего года — 255 месяцев (21 год три месяца).
По сравнению с результатами сентября количество выдач жилищных кредитов в октябре сократилось на 14%, объем — на 22%. В сентябре 2024 года было выдано 82,61 тыс. ипотек на 358,94 млрд рублей. Средний размер кредита стал меньше на 10%: в сентябре он был равен 4,35 млн рублей. Средний срок ипотечного кредитования сократился на шесть месяцев: в сентябре этого года он составлял 261 месяц (21 год девять месяцев).
Другие данные
Новое жилье, по данным ОКБ, в октябре заняло 32% от общего количества и 48% от общего объема ипотечных кредитов. На его покупку было выдано 17,79 тыс. ссуд на 98,67 млрд рублей. Месяцем ранее доля кредитов на новостройки составила 37% от общего количества выданных банками ипотек и 51% от их общего объема, а именно: 23,07 тыс. кредитов на 130,54 млрд рублей. За месяц количество выдач ипотек на новостройки сократилось на 23%, объем — на 24%. Год назад доля первичного жилья была равна 38% от общего количества и 47% от общего объема ипотечного кредитования. В октябре 2023 года было выдано 63,54 тыс. таких кредитов на сумму 322,85 млрд рублей. За год количество выдач ипотек на новостройки сократилось на 72%, объем — на 69%.
На покупку жилья на вторичном рынке было выдано 37,02 тыс. ссуд на 107,14 млрд рублей, что составило 68% от общего количества и 52% от общего объема ипотечного кредитования в октябре. В сентябре доля «вторички» в общем количестве выданных ипотек была равна 63%, в общем объеме — 49%: россияне оформили 39,63 тыс. кредитов на 127,15 млрд рублей. За месяц количество выдач ипотек на вторичное жилье сократилось на 7%, объем — на 16%. В октябре прошлого года было выдано 105,84 тыс. ссуд на жилье во вторичном секторе на 368,06 млрд рублей, что составило 62% от общего количества и 53% от общего объема ипотечного кредитования. За год количество выдач ипотек на «вторичку» сократилось на 65%, объем — на 71%.
Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку жилья в октябре составила 13,66%, в сентябре этот показатель был равен 11,87%. ПСК по кредитам на новостройки в октябре составила в среднем 6,64%. Для вторичного жилья показатель был на уровне 19,15%. На начало октября ПСК в ипотечном кредитовании зафиксирована на уровне 15,42%.
Параметры кредитования по регионам
В октябре по сравнению с результатами сентября темпы ипотечного кредитования снизились в абсолютном большинстве субъектов РФ. В топ-5 регионов по объему ипотечного кредитования за месяц вошли Москва — 5,09 тыс. кредитов на 35,56 млрд рублей, Московская область — 4,09 тыс. кредитов на 21,93 млрд рублей, Санкт-Петербург — 2,93 тыс. кредитов на 15,33 млрд рублей, Татарстан — 2,29 тыс. кредитов на 9,34 млрд рублей и Краснодарский край — 2,18 тыс. кредитов на 9,24 млрд рублей.
Средний чек ипотеки в абсолютном большинстве регионов в октябре сократился. Самые крупные ипотечные кредиты выдавали жителям Москвы — в среднем 6,99 млн рублей (-6% по сравнению с сентябрем), Московской области — 5,36 млн рублей (-8%), Санкт-Петербурга — 5,24 млн рублей (-8%), Сахалинской области — 5,10 млн рублей (-10%) и Якутии — 4,71 млн рублей (-11%).
Также из данных ОКБ следует, что самый длительный средний срок ипотечного кредитования в октябре установлен в Ингушетии — 319 месяцев (26 лет семь месяцев), самый короткий — в Ненецком АО — 159 месяцев (13 лет три месяца). В Москве, Санкт-Петербурге и Белгородской области ипотеку выдавали в среднем на 263 месяца (21 года 11 месяцев).