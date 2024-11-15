В России с нового года подорожает вдвое регистрация договоров аренды

Ранее президент России Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс. Среди изменений — в том числе новые тарифы за регистрацию договоров аренды в ЕГРН.
Как напомнили РИА Недвижимость в Росреестре, договор аренды необходимо регистрировать, если он заключен на срок не менее одного года. При этом, согласно законодательным изменениям, с 1 января 2025 года госпошлина за регистрацию договоров аренды в ЕГРН для физических лиц вырастет с 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для юридических — с 22 тысяч до 44 тысяч рублей.
Кроме того, пошлина за регистрацию соглашения об изменении и расторжения договора аренды также увеличится вдвое. Для физлиц она составит 700 рублей, для организаций — 2 тысячи рублей.