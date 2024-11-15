Перечислены страны, которым сегодня грозит долговой кризис

«Все это лишний раз подтверждает тезис о том, что социально-экономические системы — это сложные нелинейные динамические системы, и для их прогнозирования необходимы многофакторные модели, которые не имеют простых и однозначных решений. И на все это накладывается неопределенность и случайность, которые провоцируют события с принципиально непредсказуемыми последствиями», — заключил экономист.