Перечислены страны, которым сегодня грозит долговой кризис

Крайней точкой долгового кризиса может быть дефолт. Такая ситуация была в России в 1998 году.
Как разъясняет экономист, к долговому кризису может привести сочетание двух основных факторов. Это размер долга и размер ставки, по которой государство занимает на рынках — внешнем и внутреннем.
В настоящий момент есть ряд стран, у которых размер госдолга превышает ВНП (ВВП):
- Япония — 255%,
- США — 122%,
- Греция — 162%,
- Испания — 108%,
- Италия — 135%.
«По идее, они должны находиться под угрозой долгового кризиса. Но этого не происходит, потому что обслуживание такого долга, то есть выплата процентов по государственным ценным бумагам, не является критичным для бюджетов этих стран», — говорит эксперт.
С другой стороны, есть ряд стран с высокими процентными ставками государственных ценных бумаг. Что во многом связано с уровнем инфляции и ставкой центральных банков в этих странах. В их числе Венесуэла, Аргентина, Турция, Бразилия и другие.
В этот перечень, по словам Даниила Петухова, входит и Россия. Однако в нашей стране сам по себе размер госдолга невысок, и обслуживание пока не является обременительным для федерального бюджета.
Поэтому при прогнозе долговых кризисов всегда надо помнить о сочетании обоих факторов, замечает эксперт.
Под угрозой сейчас, по его словам, в первую очередь, Турция (30%) и Аргентина (госдолг- 88% от ВВП.
«А если копать несколько глубже, то и в Китае может также возникнуть долговой кризис, но не суверенного долга, а долгов провинций, регионов, так как у них большие объемы заимствований осуществляются на региональном уровне», — объяснил Даниил Петухов.
При этом ситуация с общегосударственным долгом будет выглядеть хорошо.
«Все это лишний раз подтверждает тезис о том, что социально-экономические системы — это сложные нелинейные динамические системы, и для их прогнозирования необходимы многофакторные модели, которые не имеют простых и однозначных решений. И на все это накладывается неопределенность и случайность, которые провоцируют события с принципиально непредсказуемыми последствиями», — заключил экономист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».