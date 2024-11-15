Нефть. Итоги недели

Основной причиной коррекции на этой неделе выступило укрепление доллара. Не добавили позитива и прогнозы МЭА и EIA — обе организации имеют в целом медвежий взгляд на баланс спроса и предложения в 2025 г. ОПЕК смотрит в будущее с большим оптимизмом, но все же планомерно снижает ранее озвученные прогнозы по росту мирового спроса на нефть. Основное звено всех прогнозов — состояние китайской экономики как ключевого потребителя энергоресурсов в мире.
Тем не менее указанные прогнозы не учитывают фактора геополитики, а он, судя по новым именам в команде Трампа, может продолжить влиять на ценообразование нефти.
Вчера Управление энергетической информации США представило смешанные данные по недельной динамике запасов нефти в стране — запасы выросли, но откровением стал и неожиданный рост спроса на бензин.
Сегодня индекс доллара DXY корректируется на 0,36% — позитивно для цен сырьевых товаров.
С точки зрения технического анализа, черное золото пока ходит по лезвию ножа — вырисовывается медвежий паттерн «Голова и плечи», который, впрочем, может и не реализоваться — внимательно следим за уровнем $70,2 за баррель. С учетом фундаментальных факторов, все-таки более вероятным видится разворот котировок наверх, однако для подтверждения этой версии хотелось бы увидеть более уверенную откупную свечу.
Новостной фон
∙ События, происходящие на Ближнем Востоке, в текущем моменте игнорируются рынком нефти, однако конфликт продолжается в своей горячей форме.
∙ Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли сильнее ожиданий — на 2,09 млн баррелей. Запасы бензина при этом упали на 4,41 млн до самого низкого уровня за последние два года. Запасы нефти в Кушинге сократились на 0,7 млн баррелей.
∙ МЭА опубликовало ежемесячный отчет. Агентство прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2025 года на уровне 990 тыс. баррелей в сутки. Прогноз ОПЕК более оптимистичный — 1,5 млн б/с. Согласно расчетам МЭА, даже если ОПЕК+ сохранит имеющиеся сокращения добычи, то мировое предложение нефти все равно превысит спрос более чем на 1 млн б/с. Примерно такого же сценария придерживается и EIA.
∙ Словакия планирует провести переговоры с Европейским союзом о продлении срока действия исключений из санкций в отношении российской нефти.
∙ Китайские НПЗ в октябре переработали на 4,6% меньше нефти, чем годом ранее.
∙ Новая команда Трампа может отменить налоговые льготы на электромобили.
Фьючерсы на природный газ не смогли продолжить волну роста после пробоя нисходящего сопротивления и развернулись в коррекцию.
Вчера EIA опубликовало еженедельный отчет по рынку природного газа:
∙ За неделю, закончившуюся 13 ноября, спотовая цена Henry Hub выросла с $1,8 до $2,1 за MMBtu.
∙ Спотовые цены на природный газ выросли в большинстве мест страны.
∙ Международные цены на природный газ тоже выросли, однако все еще находятся ниже, чем в аналогичный период прошлого года.
∙ Средний общий объем поставок природного газа снизился на 0,3% по сравнению с предыдущей отчетной неделей. Общее потребление природного газа в США выросло на 4,9%.
∙ Средние поставки природного газа на экспортные терминалы СПГ в США за неделю выросли на 11%.
∙ Рабочие запасы природного газа на 6% выше среднего показателя за последние 5 лет и на 4% выше прошлогоднего в это же время.