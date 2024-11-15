Нефть. Итоги недели

Основной причиной коррекции на этой неделе выступило укрепление доллара. Не добавили позитива и прогнозы МЭА и EIA — обе организации имеют в целом медвежий взгляд на баланс спроса и предложения в 2025 г. ОПЕК смотрит в будущее с большим оптимизмом, но все же планомерно снижает ранее озвученные прогнозы по росту мирового спроса на нефть. Основное звено всех прогнозов — состояние китайской экономики как ключевого потребителя энергоресурсов в мире.