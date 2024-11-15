МРОТ наперед. В РАНХиГС предлагают повышать минимальную оплату труда быстрее

Запланированное же в РФ на ближайшие годы увеличение МРОТ относительно медианой зарплаты вряд ли позволит значительно повысить коэффициент Кейнса. Если темпы роста зарплат в 2028—2030 годах сохранятся на уровне прогнозных на 2027 год, а индексация МРОТ будет проводиться сопоставимыми темпами, то к 2030 году минимальная оплата труда составит около 35,6 тыс. руб., а индекс Кейнса сохранится на уровне 23,5%. При этом в прошлом повышения МРОТ (приводившие к росту коэффициента Кейнса) были важным инструментом борьбы с бедностью. Повышение коэффициента Кейнса почти вдвое в период 2007—2011 годов привело к снижению уровня бедности на 0,74 процентного пункта (п. п.). В 2018 году повышение МРОТ снизило этот показатель еще на 0,3−0,6 п. п. Также рост МРОТ в 2000-х привел к снижению неравенства по зарплатам, а социальная политика РФ предполагает как раз усиление борьбы с неравенством.