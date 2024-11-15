Каким будет курс рубля 18 ноября 2024: прогноз эксперта

Геополитическая эйфория поутихла, и на первый план вышел фундаментальный негатив в виде внешнеторгового дисбаланса, усиливающегося к концу года. Цены на нефть с сентября буксуют почти на месте, в то время как спрос на импорт и, следовательно, на инвалюту активизируется по сезонным причинам. Добавим к этому повышенные бюджетные расходы, характерные для последних недель года, и получим не самые радужные перспективы рубля до конца года. Высокая ключевая ставка и меры валютного контроля сдерживают девальвацию, но факторы давления явно сильнее.