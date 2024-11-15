Каким будет курс рубля 18 ноября 2024: прогноз эксперта

По-видимому, покупатели отыгрывали виток ослабления рубля. Цены на нефть продолжили неуверенно топтаться чуть выше $70 за баррель Brent, сигналов для подпитки геополитического оптимизма пока не поступает, при этом эмоции от последних данных Росстата по инфляции немного сошли.
Мировые индексы сегодня преимущественно «краснели», особенно в Китае. Блок макроданных, вышедших там сегодня, оставил неоднозначное впечатление. С одной стороны, розничные продажи в октябре росли максимальными темпами с февраля. С другой, промышленное производство выросло на 5,3% г/г, что слабее прогнозных 5,6%. В США розничные продажи в минувшем месяце выросли сильнее ожиданий.
Из экономической статистики понедельника выделим сальдо торгового баланса еврозоны за сентябрь. Группа «Мать и дитя» в этот день планирует провести заседание совета директоров, чтобы обсудить вопрос о выплате промежуточных дивидендов.
В начале недели более вероятно движение нашего рынка вверх. В понедельник часто реализуется спрос инвесторов, отложенный с конца предшествовавшей недели из-за опасений реализации негатива в выходные дни. Прогноз по индексу Мосбиржи на 18 ноября — 2685−2785 п.
В пятницу китайская валюта тестировала 13,85 впервые более чем за год, официальный курс доллара остановился в 1 копейке от 100 рублей.
Геополитическая эйфория поутихла, и на первый план вышел фундаментальный негатив в виде внешнеторгового дисбаланса, усиливающегося к концу года. Цены на нефть с сентября буксуют почти на месте, в то время как спрос на импорт и, следовательно, на инвалюту активизируется по сезонным причинам. Добавим к этому повышенные бюджетные расходы, характерные для последних недель года, и получим не самые радужные перспективы рубля до конца года. Высокая ключевая ставка и меры валютного контроля сдерживают девальвацию, но факторы давления явно сильнее.
Помочь рублю могут либо новые позитивные сигналы в геополитике, либо активный рост цен на энергоносители, либо дополнительные меры поддержки нацвалюты от финансовых властей.
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