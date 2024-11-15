Депутат объяснил, как избежать высоких ставок по кредитам

Депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru посоветовал пользоваться рассрочками, чтобы не переплачивать за товары в кредит. Парламентарий обратил внимание, что многие ритейлеры предлагают клиентам такой сервис, который позволяет распределить платежи на срок от нескольких месяцев до нескольких лет без начисления дополнительных процентов.