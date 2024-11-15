Депутат объяснил, как избежать высоких ставок по кредитам

Никита Чаплин призвал граждан быть особенно внимательными при рассмотрении предложений о рассрочке. «Иногда под видом рассрочки скрываются комиссии или дополнительные платежи», — предостерег он.
Депутат также подчеркнул важность поддержания хорошей кредитной истории. «Ухоженная кредитная история позволяет не только увеличить саму вероятность одобрения кредита, но и получить более выгодные процентные ставки», — отметил он.
Эксперт добавил, что заемщикам следует тщательно анализировать различные банковские предложения, включая временные скидки на проценты, специальные условия по рефинансированию или льготные программы для определенных категорий заемщиков.
Кроме того, Никита Чаплин советует в определенных случаях обращаться за консультацией к профессионалам, проконсультироваться с финансовым экспертом, чтобы выбрать оптимальное предложение и избежать скрытых ловушек.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».