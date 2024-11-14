Золото резко подешевело после избрания Трампа президентом

Цены на драгметалл снижаются пятый день подряд, потеряв с момента избрания Дональда Трампа американским президентом более семи процентов. Предшествовавшие выборам месяцы золото, наоборот, дорожало, активно обновляя исторические максимумы. На фоне спроса на активы-убежища, связанного в том числе с обострением на Ближнем Востоке, снижением доходности облигаций США, а также политической неопределенностью в Соединенных Штатах, специалисты Goldman Sachs предсказывали, что золото поднимется до 2,9 тысячи долларов за унцию к началу следующего года. Однако тренд изменился, и оно наоборот резко подешевело.