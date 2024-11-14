В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на лечение родителей

Чернышов выделил, что здоровые родители смогут уделять больше внимания воспитанию детей. Он привел в пример успешный опыт Томской области, где на лечение детей используются средства материнского капитала. По его мнению, внедрение такой практики на федеральном уровне будет значимым шагом для улучшения демографической ситуации в стране.