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В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на лечение родителей

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил изданию 360.ru, что стоить расширить сферу применения материнского капитала таким образом, чтобы родители смогли использовать эти деньги на лечение детей и самих себя.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Депутат выступил с инициативой поддержать семьи с детьми, сталкивающиеся с непокрываемыми полисом ОМС медицинскими расходами. В своем предложении, направленном зампреду правительства Татьяне Голиковой, парламентарий отметил острую необходимость принятия мер для снижения финансового бремени с родителей, вынужденных выбирать между оплатой лечения и другими важными расходами.

«Ведь когда родители получают своевременную медицинскую помощь, они быстрее возвращаются к работе, что способствует стабильности семейного дохода», — подчеркнул депутат.

Чернышов выделил, что здоровые родители смогут уделять больше внимания воспитанию детей. Он привел в пример успешный опыт Томской области, где на лечение детей используются средства материнского капитала. По его мнению, внедрение такой практики на федеральном уровне будет значимым шагом для улучшения демографической ситуации в стране.

«В первую очередь, мы говорим об экстренной помощи и о различного рода реабилитационных услугах. <…> Перечень этих услуг может определить Минздрав РФ, исходя из статистики обращений и из врачебной практики», — пояснил он, приводя в качестве примеров экстренные операции, специализированные УЗИ, коррекцию зрения и восстановительные программы после тяжелых травм.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».