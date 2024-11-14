Смартфоновая активность: более 50% горожан используют QR-коды для платежей

Больше половины городских жителей в России хотя бы раз использовали QR-коды для платежей, говорится в исследовании НАФИ. Технология удобна в использовании и позволяет отказаться от постоянного ношения «пластика» с собой, особенно это важно для владельцев айфонов. При этом основными критериями при выборе способа оплаты для россиян являются скорость оплаты и кешбэк. Конкуренция между участниками рынка растет, но закрепление единого QR-кода от НСПК в качестве основного способа оплаты на кассах может привести к его монополизации, считают эксперты. Также из-за этого решения россияне могут недополучить около 50 млрд рублей в виде кешбэка от банков, посчитали эксперты. Как будет развиваться рынок программ лояльности — в материале «Известий».