Смартфоновая активность: более 50% горожан используют QR-коды для платежей

Больше половины городских жителей в России хотя бы раз использовали QR-коды для платежей, говорится в исследовании НАФИ. Технология удобна в использовании и позволяет отказаться от постоянного ношения «пластика» с собой, особенно это важно для владельцев айфонов. При этом основными критериями при выборе способа оплаты для россиян являются скорость оплаты и кешбэк. Конкуренция между участниками рынка растет, но закрепление единого QR-кода от НСПК в качестве основного способа оплаты на кассах может привести к его монополизации, считают эксперты. Также из-за этого решения россияне могут недополучить около 50 млрд рублей в виде кешбэка от банков, посчитали эксперты. Как будет развиваться рынок программ лояльности — в материале «Известий».
Зачем платить по QR-коду
Более половины городских жителей (53%) хотя бы однажды использовали QR-коды для оплаты покупок в магазинах, следует из исследования Национального агентства финансовых исследований (есть у «Известий»). Причем молодежь до 24 лет чаще использует оплату по QR-коду через банковские приложения (42%) и их pay-сервисы, тогда как горожане в возрасте 25−44 лет предпочитают сканировать код камерой смартфона.
Оплата по QR-коду сейчас самая популярная из альтернативных (не карточных) платежных технологий — с ней знакомы 86% опрошенных, сообщили в НАФИ. Второе место занимает оплата через телефон на базе Android с использованием банковских сервисов (65%), а третье — платежные стикеры для смартфонов, известные 46% респондентов. Биометрическая оплата, такая как распознавание лица или улыбки, известна каждому третьему участнику опроса (35%).
— В России за первое полугодие 2024-го количество трансакций, выполненных с помощью QR-кодов, выросло более чем в три раза, — отметила глава центра «Россия-ОЭСР» ИПЭИ Президентской академии Антонина Левашенко.
Оплата через QR-коды удобна для тех, кто часто использует смартфоны — в таком случае не требуется постоянно носить с собой банковскую карту, отметил замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков. Кроме этого, трансакции, выполненные с помощью таких технологий, проходят быстрее.
Также на рост популярности альтернативных способов оплаты повлиял уход Apple Pay из РФ, отметил независимый эксперт Андрей Бархота. Количество активных пользователей сервиса в России насчитывало более 10 млн человек — это было очень популярно, напомнил он. После отключения системы многие россияне не хотели возвращаться к использованию карт или наличных — этот спрос был удовлетворен с появлением QR-кодов и платежных стикеров.
Как будут развиваться платежи по QR-кодам в РФ
Сейчас активно обсуждается введение универсального QR-кода, который позволит расплачиваться на кассе магазина с помощью телефона, напомнили в НАФИ. Рынку предлагается два решения: от Национальной системы платежных карт (НСПК) и от консорциума банков, который основали Альфа-банк, «Сбер» и Т-Банк.
Ранее Центробанк предложил законодательно закрепить норму об оплате покупок с помощью одного универсального QR-кода от Национальной системы платежных карт (НСПК на 100% принадлежит Банку России) — об этом заявляла глава регулятора Эльвира Набиуллина. В таком случае на кассе в магазине будет установлен только один код, который будет работать на единой инфраструктуре.
— Единый QR-код от НСПК, защищенный от рыночной конкуренции административными мерами, конечно, приведет к монополизации сегмента платежей по QR-коду, — уверен управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.
Создание единого QR-кода консорциума на базе уже существующей технологии Multi QR — более оптимальный путь по внедрению подобного сервиса с точки зрения банков, считают в консорциуме. Участникам объединения не придется выстраивать дополнительную инфраструктуру, что сократило бы для них расходы. При этом, как отмечал ранее первый зампред Сбербанка Кирилл Царев, решение консорциума не означает отказ от той или иной платформы, они могут работать параллельно и быть совместимы.
Что важно для покупателей
При выборе способа оплаты респонденты НАФИ выделили три ключевых фактора: минимум действий для совершения платежа (47%), скорость трансакции (43%), а также возможность получения кешбэка или бонусов (42%), подчеркнули в НАФИ. При этом почти половина респондентов (46%) ошибочно полагает, что при оплате через СБП кешбэк начисляется всегда, тогда как 32% уверены, что он вообще не предоставляется. В исследовании отмечается, что начисление кешбэка при оплате СБП зависит от текущих акций партнеров, при этом стандартный банковский кешбэк не начисляется.
Сейчас при оплате через СБП можно воспользоваться десятком предложений с кешбэком и скидками от крупных федеральных партнеров, а также примерно 50 региональными акциями, сообщили в пресс-службе НСПК. Кешбэк зачисляется на счет мгновенно после покупки. В планах НСПК — дальнейшее развитие программы лояльности с акцентом на увеличение количества акций по СБП.
80−90% россиян также проявили интерес к дополнительным персонализированным функциям платежных технологий, добавили в НАФИ. Например, многие клиенты хотели бы видеть сумму получаемого кешбэка или бонуса от банка в момент покупки, а также фиксировать остаток денег на счетах при оплате и получать персонализированные предложения. Решение от консорциума банков предлагает такие возможности.
В 2022—2023 годах расходы банков на программы вознаграждений увеличились на 55%, достигнув 286 млрд рублей, напомнил Антон Пащенко из Axenix. Это говорит о том, что кредитные организации активно инвестируют в удержание клиентов через различные формы вознаграждений.
Например, Т-Банк за 2023 год начислил своим клиентам на треть больше кешбэка, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе организации. По прогнозам банка «Дом.РФ», объемы выплат по программе лояльности в 2025 году могут увеличиться на 40%, отметил представитель организации.
На бонусы и кешбэки стали направлять больше средств, поскольку клиентам стало проще сменить банк — и участники рынка стараются удержать граждан, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. С 1 мая 2024 года лимит на переводы между своими счетами в разных банках повысили до 30 млн рублей, из-за чего кредитным организациям стало тяжелее удерживать клиентов.
Помимо того, на фоне роста ключевой конкуренция выросла и на рынке вкладов — клиенты переводят средства между разными банками, чтобы получить наиболее выгодный годовой процент, отметила Наталья Мильчакова.
— Исследования показывают, что 71% клиентов готов сменить банк ради лучших условий, что ставит под сомнение эффективность существующих программ лояльности, — добавил Антон Пащенко.
При этом россияне рискуют потерять около 50 млрд рублей ежегодного кешбэка, если будут использовать универсальный QR-код от Национальной системы платежных карт (НСПК), сообщал ранее гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Такой вывод сделан исходя из предположения, что доля оплат по QR-коду составит около 10% от общего объема операций.
Рынок программ лояльности развивается семимильными шагам — банки за последние годы серьезно продвинулись в персонализации предложений клиентам, заключил глава группы транзакционного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Сергей Мишанин. В перспективе фокус будет смещен не на размер кешбэка, а на удобство его получения и использования, а также на оптимизацию клиентского пути, добавил Антон Пащенко. Также возможны партнерства банков в создании общих программ лояльности.