Нефть. Прокитайский нефтетрейдер скупает баррели

Давление на котировки продолжает оказывать сильный доллар. Поддержку вчера оказали данные API об очередном недельном сокращении запасов в США. Официальные цифры EIA будут опубликованы сегодня. Появились также сообщения об интересе некоторых нефтетрейдеров к значительным покупкам по текущим ценам.
Также сегодня в фокусе внимания рынка — ежемесячный отчет МЭА.
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∙ Управление энергетической информации при Минэнерго США (EIA) опубликовало краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов. Ведомство ожидает, что продолжающиеся геополитические риски и изъятие мировых запасов нефти, вызванное сокращением добычи ОПЕК+, окажут повышательное давление на цены на нефть в течение следующих нескольких месяцев. Средняя цена Brent составит $78 за баррель в I квартале 2025 г. Однако рост мировой добычи нефти приведет к тому, что со II квартала 2025 г. запасы нефти начнут расти, что приведет к снижению цен до конца года. Средняя цена Brent во второй половине 2025 г., согласно прогнозу, упадет до $74 за баррель.
∙ Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились почти на 800 тыс. баррелей. Запасы в Кушинге сократились на 1,9 млн баррелей. Рынок ожидал прироста на 1 млн баррелей, а получил восьмое сокращение за последние 12 недель. Официальные данные будут опубликованы EIA сегодня вечером. Данные EIA и API могут различаться.
∙ Нефтетрейдер Petroineos — совместное предприятие китайской PetroChina и британской Ineos — за последние 12 дней закупил рекордное количество партий нефти. Общий объем покупок за указанный период составил 5,6 млн баррелей — максимум с 2008 г.
∙ Победа республиканцев может привести к стимулированию разработки нефтегазовых месторождений. Однако производители могут отказаться от бурения новых скважин из-за того, что добыча уже достигла рекордного уровня.
∙ Новый госсекретарь США может ужесточить нефтяные санкции против Ирана и Венесуэлы.
∙ Иран разработал план по поддержке экспорта своей нефти в случае новых ограничений со стороны США — об этом заявил министр нефти страны Мохсен Пакнежад.
Фьючерсы на природный газ пробили годовое нисходящее сопротивление и два дня закрываются выше него — позитивный сигнал для продолжения ростовой тенденции.
Согласно краткосрочному прогнозу EIA, средняя цена Henry Hub вырастет до $2,80 за MMBtu в I квартале 2025 г. в силу погодных условий зимой. Средняя цена в 2025 г. прогнозируется на уровне $2,90/MMBtu, так как продолжил расти экспорт СПГ из США. При этом ведомство снизило свой прогноз на 5% — ранее средняя цена Henry Hub в 2025 г. прогнозировалась на уровне $3,10/MMBtu.