Нефть. Прокитайский нефтетрейдер скупает баррели

∙ Управление энергетической информации при Минэнерго США (EIA) опубликовало краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов. Ведомство ожидает, что продолжающиеся геополитические риски и изъятие мировых запасов нефти, вызванное сокращением добычи ОПЕК+, окажут повышательное давление на цены на нефть в течение следующих нескольких месяцев. Средняя цена Brent составит $78 за баррель в I квартале 2025 г. Однако рост мировой добычи нефти приведет к тому, что со II квартала 2025 г. запасы нефти начнут расти, что приведет к снижению цен до конца года. Средняя цена Brent во второй половине 2025 г., согласно прогнозу, упадет до $74 за баррель.