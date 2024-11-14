Каким будет курс рубля 15 ноября 2024: прогноз эксперта

Вышедшие накануне вечером данные Росстата по инфляции, показавшие ускорение цен, вернули на первый план ожидания роста ключевой ставки на декабрьском заседании ЦБ и более продолжительного периода жестких денежно-кредитных условий. При этом в отсутствие новых позитивных сигналов геополитический оптимизм постепенно снижается.
Мировые рынки торговались в разных настроениях — китайские индексы заметно снизились, европейские в основном «зеленели», в США торги начались нейтрально. Предварительная оценка ВВП еврозоны за III квартал — 0,9% г/г — совпала с прогнозами аналитиков.
Завтра тон настроениям на рынках задаст блок макроданных КНР за прошлый месяц, в том числе по объему промышленного производства и безработице. Данные по розничным продажам и промпроизводству за октябрь выйдут в США. На российском рынке финансовые результаты по МСФО опубликуют Совкомбанк, Совкомфлот и Хэдхантер.
В ближайшее время может развернуться борьба за планку 2700 п. по индексу Мосбиржи, завтра сдерживать покупки может приближение выходных, в то же время просадка рубля, на наш взгляд, не в полной мере отыграна в бумагах экспортеров. Прогноз на 15 ноября — 2685−2785 п.
Рубль в четверг нес ощутимые потери, юань на Мосбирже выходил за 13,7, а официальный курс к доллару установлен ЦБ на завтра на рекордном годовом значении — 99,01. При этом, согласно сигналам срочного рынка, в течение дня курс превышал психологическую отметку 100 рублей за доллар. Причин такой динамики доллара несколько — рост к годовым вершинам самой валюты США (индекс DXY сегодня был у 107 п.), обратный переток средств в иностранную валюту из фондовых инструментов на фоне снижения геополитической эйфории, активизация сезонного спроса на импорт. Сдерживающими девальвацию факторами остаются высокие ставки, меры валютного контроля, ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила. Прогноз по курсу рубля к юаню на пятницу — 13,5−13,8, по доллару — 97,5−100,5.
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