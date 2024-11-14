Каким будет курс рубля 15 ноября 2024: прогноз эксперта

Рубль в четверг нес ощутимые потери, юань на Мосбирже выходил за 13,7, а официальный курс к доллару установлен ЦБ на завтра на рекордном годовом значении — 99,01. При этом, согласно сигналам срочного рынка, в течение дня курс превышал психологическую отметку 100 рублей за доллар. Причин такой динамики доллара несколько — рост к годовым вершинам самой валюты США (индекс DXY сегодня был у 107 п.), обратный переток средств в иностранную валюту из фондовых инструментов на фоне снижения геополитической эйфории, активизация сезонного спроса на импорт. Сдерживающими девальвацию факторами остаются высокие ставки, меры валютного контроля, ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила. Прогноз по курсу рубля к юаню на пятницу — 13,5−13,8, по доллару — 97,5−100,5.