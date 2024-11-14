Эксперты перечислили квартиры, которые легче продать

По мнению Евгения Яшенкова, риелтора, основателя компании «Евгений Яшенков и партнеры» cитуация в двух больших сегментах квартир — новостройках и вторичном жилье — сегодня сильно зависит от ипотеки.
На рынке первичного жилья от застройщиков еще остаются некоторые льготные программы, присутствуют субсидированные ставки и рассрочка. И, если говорить о массовом сегменте, то квартиры, попадающие под такие «льготные» условия покупки, конечно, продаются в первую очередь.
При этом, на фоне дорожающего день ото дня ремонта купить квартиру с ремонтом от застройщика — большая удача. Особенно в домах с близким сроком сдачи.
Торг уместен
По словам руководителя офиса «Новослободское» ИНКОМ-Недвижимость Дениса Васильева, сейчас в 90% случаев продаются только квартиры в нижнем ценовом сегменте. Причем даже это требует значительных усилий.
«Речь идет не обязательно об эконом-сегменте, а именно о самых дешевых вариантах среди аналогов», — отмечает он.
И даже от этих цен покупатели просят торг, прекрасно понимая, что количество объектов в экспозиции не уменьшается, и их выбор вполне достаточный. Рассуждают покупатели так: не договорятся о цене одного варианта, значит, им уступят с другим объектом.
Как указывает эксперт, сейчас именно покупатель оказывается в выигрышной позиции на рынке.
Под ключ
Что касается характеристик объектов, то в последние годы покупатели предпочитают квартиры «под ключ», то есть уже с готовым ремонтом. Как отметил Денис Васильев, все дело в удорожании строительных материалов и ремонтных работ — мало кто хочет с этим связываться.
К ликвидным объектам, добавил он, относятся 1- и 2-комнатные квартиры «понятного метража», например, типовые «однушки» площадью 37−45 кв. м., а также студии 25−35 кв. м.
При этом аналогичные по количеству комнат квартиры площадью 50−60 кв. м очень тяжело находят покупателей из-за отсутствия функциональности этих лишних метров, говорит эксперт. Да и в целом квартиры большого метража не являются ликвидными, 3−4-комнатные лоты в любые времена продаются дольше и сложнее.
Евгений Яшенков также рассказал, что спросом пользуются, например, полноценные однокомнатные квартиры внутри МКАД с пешей доступностью до метро с ценами в диапазоне 9−10 миллионов рублей. Такие варианты, по его словам, в прошлом году были единичными.
Пользуются спросом и квартиры со свежим и качественным ремонтом, меблированные, укомплектованные бытовой техникой.
«Впрочем эти же квартиры подходят под критерий “легко сдать” и на фоне растущей аренды выглядят наиболее привлекательными с точки зрения долгосрочных вложений», — заключил Евгений Яшенков.