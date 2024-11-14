Австрийская OMV заявила, что отсудила за рубежом у «Газпром экспорта» €230 млн

Австрийская компания OMV заявила о получении в зарубежном арбитраже положительного для себя решения по спору с Газпром экспортом. Об этом говорится в заявлении на сайте компании. Теперь она намерена взыскать с российской компании присужденные ей 230 млн за недопоставку газа по контракту в Германию в счет платежей по договору на поставку в Австрию.