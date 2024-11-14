Австрийская OMV заявила, что отсудила за рубежом у «Газпром экспорта» €230 млн

«OMV приняла решение о взыскании присужденных убытков в размере €230 млн плюс проценты и издержки, что положительно влияет на уравновешивание соответствующих финансовых потерь, понесенных в 2022 году… OMV Gas Marketing & Trading GmbH (OGMT, “дочка” OMV.— “Ъ”) подтверждает взаимозачет своих требований по счетам-фактурам по австрийскому контракту… с “Газпром экспортом” для получения компенсации за присужденные ей иски об убытках. Ожидается, что сумма взаимозачета увеличит чистый операционный результат CCS и операционный денежный поток OMV», — сказано в сообщении на сайте компании.
В то же время OMV допустила ухудшение договорных отношений по австрийскому контракту поставки OGMT с «Газпром экспортом», включая возможную остановку поставок газа. «В таком случае могут возникнуть небольшие единовременные потери от хеджирования, но они будут явно перевешены положительными эффектами от взысканных убытков», — отметили в пресс-службе.
4 ноября 2023 года Верховный суд РФ зарегистрировал жалобу OMV Gas Marketing & Trading GmbH по делу о запрете на продолжение разбирательств с «Газпром экспортом» в арбитраже при торговой палате Стокгольма.
В мае стало известно, что арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» к OGMT о запрете на судебное разбирательство в иностранной юрисдикции. По решению суда, в случае нарушения австрийская компания должна будет выплатить «Газпром экспорту» около €575 млн. В сентябре арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил это решение.