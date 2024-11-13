ОКБ: полная стоимость POS-кредитов в РФ на начало ноября составила 24,43%

За январь — октябрь 2024 года россияне оформили 4,38 млн товарных кредитов на 334,76 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество выдач упало на 20%, объем вырос на 3%.
За октябрь банки выдали россиянам 347,24 тыс. товарных кредитов на 30,6 млрд рублей. В годовом отношении количество выдач сократилось на 49%, объем — на 31%.
Количество выдач POS-кредитов стало одним из самых низких за последние шесть лет, более низкие показатели были зафиксированы в апреле — мае 2020 года и с марта по май 2022 года.
За год средний чек товарного кредита прирос на 34% — с 66 тыс. рублей в октябре 2023 года до 88 тыс. рублей в октябре 2024 года. Таким образом, в октябре средний размер POS-кредита был самым крупным за последние шесть лет. Средний срок POS-кредитования увеличился с 18 месяцев в октябре 2023 года до 19 месяцев в октябре 2024 года, что стало самым коротким сроком кредитования в сегменте с начала 2024 года.
Региональные данные
Количество выдач POS-кредитов сократилось в абсолютном большинстве регионов. Темпы POS-кредитования в октябре заметнее всего выросли в Ненецком АО (по сравнению с сентябрем количество выросло на 2%, объем — на 40%), Мордовии (количество выросло на 2%, объем — на 13%), Карачаево-Черкесии (количество выросло на 3%, объем — на 12%), Камчатском крае (количество выросло на 3%, объем — на 11%), Калужской области (количество выросло на 1%, объем — на 9%). Наибольшее снижение зафиксировано в Чукотском АО (количество снизилось на 32%, объем — на 35%), Еврейской АО (количество снизилось на 6%, объем — на 25%) и Магаданской области (количество снизилось на 3%, объем — на 22%).
В топ-5 регионов по объему выдач POS-кредитов в октябре вошли Москва — 24,47 тыс. кредитов на 2,56 млрд рублей, Московская область — 19,42 тыс. кредитов на 1,86 млрд рублей, Краснодарский край — 13,75 тыс. кредитов на 1,31 млрд рублей, Санкт-Петербург — 12,94 тыс. кредитов на 1,13 млрд рублей и Свердловская область — 10,42 тыс. кредитов на 917 млн рублей.
Средний размер POS-кредита в большинстве регионов в октябре по сравнению с результатами сентября вырос. Наибольший прирост зафиксирован в Ненецком АО — на 41%. Наибольшее снижение — в Магаданской области — на 20%. На прежнем уровне показатель остался в республике Коми и Томской области. Самые крупные товарные кредиты оформляли в октябре жители Тывы — в среднем 146 тыс. рублей, Карачаево-Черкесии и Сахалинской области — по 119 тыс. рублей, Ямало-Ненецкого АО, Чеченской Республики и Хабаровского края — по 110 тыс. рублей.