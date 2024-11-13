ОКБ: полная стоимость POS-кредитов в РФ на начало ноября составила 24,43%

За год средний чек товарного кредита прирос на 34% — с 66 тыс. рублей в октябре 2023 года до 88 тыс. рублей в октябре 2024 года. Таким образом, в октябре средний размер POS-кредита был самым крупным за последние шесть лет. Средний срок POS-кредитования увеличился с 18 месяцев в октябре 2023 года до 19 месяцев в октябре 2024 года, что стало самым коротким сроком кредитования в сегменте с начала 2024 года.