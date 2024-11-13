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Нефть. Люди Трампа, прогноз EIA и доллар

Нефть марки Brent (фьючерс BRNF2025 на ICE Europe) продолжает балансировать вблизи осенних минимумов, отмечает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: ТАСС

Ключевая причина — укрепление доллара к мировым валютам. Цены товаров, торгуемых в долларах, соответственно могут снижаться. Индекс доллара DXY находится около максимальных годовых значений, есть признаки технической перекупленности. Если DXY перейдет к коррекции, то сможем увидеть возвращении нефти в район $74−75 за баррель.

Не смог вчера поддержать черное золото и ежемесячный отчет ОПЕК — организация снижает прогноз роста спроса на 2024—2025 гг. четвертый месяц подряд. Конкурирующая аналитическая группа — МЭА — опубликует свой отчет в четверг. От нее ждать позитива точно не стоит — МАЭ традиционно имеет более пессимистичный взгляд на прогнозируемые объемы мирового спроса на нефть.

Срединную версию об ожидаемом балансе спроса и предложения представит сегодня Управление энергетической информации США.

На фоне падения котировок возобновились страхи и опасения по поводу китайской экономики и текущего спроса, стали распространяться слухи об имеющемся избытке предложения нефти. Однако некоторые источники Reuters сообщают о напряженном физическом рынке нефти.

Поддержку ценам, вероятно, оказывает и продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке. Новые и предполагаемые назначения Трампа свидетельствуют, скорее, о высокой вероятности эскалации ситуации.

Новостной фон

∙ Администрация Байдена не будет ограничивать поставки оружия Израилю.

∙ Ожидается, что Трамп выберет Марко Рубио на пост следующего госсекретаря. Рубио известен агрессивной позицией относительно Китая и поддержкой действий Израиля в ближневосточном конфликте.

∙ Дональд Трамп назначил Майка Хакаби на пост спецпредставителя Израиля. Хакаби известен жесткой произраильской риторикой.

∙ Морские поставки российской нефти за предыдущую неделю выросли примерно на 260 тыс. баррелей, восстановив около 70% падения предшествующей недели. Причина роста — рост отгрузок из арктического региона страны.

∙ «Цены на нефть немного выросли, поскольку напряженность на физическом рынке компенсировала пессимистичные настроения относительно спроса. Покупатели на физическом рынке были особенно активны, и любые доступные партии быстро раскупались», — говорится в заметке аналитиков ANZ.

∙ Нефтяные лоббисты просят Трампа предоставить больше разрешений на аренду месторождений на шельфе и на поставки СПГ

Фьючерсы на природный газ смогли подняться выше годового нисходящего сопротивления и пока удерживаются над ним — позитивно для развития дальнейшей волны роста. Сегодня в инструменте наблюдается коррекция — возможен ретест пробитого сопротивления в качестве поддержки. В таком случае желательно не опускаться ниже $2,850 за MMBtu.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».