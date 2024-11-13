Нефть. Люди Трампа, прогноз EIA и доллар

Фьючерсы на природный газ смогли подняться выше годового нисходящего сопротивления и пока удерживаются над ним — позитивно для развития дальнейшей волны роста. Сегодня в инструменте наблюдается коррекция — возможен ретест пробитого сопротивления в качестве поддержки. В таком случае желательно не опускаться ниже $2,850 за MMBtu.