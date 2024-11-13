Нефть. Люди Трампа, прогноз EIA и доллар

Ключевая причина — укрепление доллара к мировым валютам. Цены товаров, торгуемых в долларах, соответственно могут снижаться. Индекс доллара DXY находится около максимальных годовых значений, есть признаки технической перекупленности. Если DXY перейдет к коррекции, то сможем увидеть возвращении нефти в район $74−75 за баррель.
Не смог вчера поддержать черное золото и ежемесячный отчет ОПЕК — организация снижает прогноз роста спроса на 2024—2025 гг. четвертый месяц подряд. Конкурирующая аналитическая группа — МЭА — опубликует свой отчет в четверг. От нее ждать позитива точно не стоит — МАЭ традиционно имеет более пессимистичный взгляд на прогнозируемые объемы мирового спроса на нефть.
Срединную версию об ожидаемом балансе спроса и предложения представит сегодня Управление энергетической информации США.
На фоне падения котировок возобновились страхи и опасения по поводу китайской экономики и текущего спроса, стали распространяться слухи об имеющемся избытке предложения нефти. Однако некоторые источники Reuters сообщают о напряженном физическом рынке нефти.
Поддержку ценам, вероятно, оказывает и продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке. Новые и предполагаемые назначения Трампа свидетельствуют, скорее, о высокой вероятности эскалации ситуации.
Новостной фон
∙ Администрация Байдена не будет ограничивать поставки оружия Израилю.
∙ Ожидается, что Трамп выберет Марко Рубио на пост следующего госсекретаря. Рубио известен агрессивной позицией относительно Китая и поддержкой действий Израиля в ближневосточном конфликте.
∙ Дональд Трамп назначил Майка Хакаби на пост спецпредставителя Израиля. Хакаби известен жесткой произраильской риторикой.
∙ Морские поставки российской нефти за предыдущую неделю выросли примерно на 260 тыс. баррелей, восстановив около 70% падения предшествующей недели. Причина роста — рост отгрузок из арктического региона страны.
∙ «Цены на нефть немного выросли, поскольку напряженность на физическом рынке компенсировала пессимистичные настроения относительно спроса. Покупатели на физическом рынке были особенно активны, и любые доступные партии быстро раскупались», — говорится в заметке аналитиков ANZ.
∙ Нефтяные лоббисты просят Трампа предоставить больше разрешений на аренду месторождений на шельфе и на поставки СПГ
Фьючерсы на природный газ смогли подняться выше годового нисходящего сопротивления и пока удерживаются над ним — позитивно для развития дальнейшей волны роста. Сегодня в инструменте наблюдается коррекция — возможен ретест пробитого сопротивления в качестве поддержки. В таком случае желательно не опускаться ниже $2,850 за MMBtu.
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