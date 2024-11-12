Россиян научили, как быстро погасить кредит

«С долгом по кредитной карте в 500 тыс. рублей и ставкой 24% человек оформил потребительский кредит на два года на ту же сумму по ставке 12%. В результате ежемесячный платеж упал с 20 тыс. до 15 тыс. рублей, а общие выплаты сократились на 120 тыс. рублей за весь срок», — привел в пример эксперт.
Он также посоветовал второй способ: нужно оценить, можно ли погасить кредит досрочно. Так, при наличии кредитной карты с 25% годовых и автокредитом под 10%, сначала стоит закрыть долги по карте, снизив переплату. По словам финансового консультанта, при наличии большого количества кредитов стоит использовать метод «снежного кома» — первым делом погасить самый маленький долг.
«Третий совет — рассмотреть возможность консолидации долгов: если у вас несколько кредитов, объединение их в один может снизить общую процентную ставку и упростить управление платежами», — добавил Андрей Тальдрик.
Однако эксперт предостерег от досрочного погашения ипотеки. По этом словам, на свободных деньгах можно заработать, например, положить на вклад под хороший процент.
«Если у вас есть ипотека под 6% годовых, а вы можете разместить свободные средства на вкладе под 18−21%, то логичнее оставить долг и заработать на разнице. Так, от 300 тыс. рублей долга при погашении ипотеки можно сэкономить 18 тыс. рублей в год, но при этом на вкладе можно заработать 54 тыс. рублей в год при текущих ставках», — пояснил финансовый консультант.
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