Россиян научили, как быстро погасить кредит

«Если у вас есть ипотека под 6% годовых, а вы можете разместить свободные средства на вкладе под 18−21%, то логичнее оставить долг и заработать на разнице. Так, от 300 тыс. рублей долга при погашении ипотеки можно сэкономить 18 тыс. рублей в год, но при этом на вкладе можно заработать 54 тыс. рублей в год при текущих ставках», — пояснил финансовый консультант.