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Поправки о налоговом регулировании майнинга начнут действовать с 2025 года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Поправки о налогообложении майнинга цифровой валюты начнут действовать со следующего года, в настоящее время доход от майнинга облагается НДФЛ или налогом на прибыль организаций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина РФ.

Источник: Freepik

«На комиссии по законопроектной деятельности были рассмотрены и одобрены поправки к законопроекту “О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации”. В соответствии с Налоговым кодексом в настоящее время доход от майнинга облагается НДФЛ или налогом на прибыль организаций. Поправки уточняют порядок налогообложения майнинга цифровой валюты и операций с ними. Предполагается, что изменения начнут действовать с 2025 года», — рассказали в пресс-службе.

Ранее газета «Известия» написала, что российских граждан и юрлиц планируют обязать сообщать в налоговую о транзакциях с криптовалютой, если сумма будет превышать 600 тыс. руб. в год. Подобные поправки к налогообложению рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.