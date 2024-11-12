Поправки о налоговом регулировании майнинга начнут действовать с 2025 года

«На комиссии по законопроектной деятельности были рассмотрены и одобрены поправки к законопроекту “О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации”. В соответствии с Налоговым кодексом в настоящее время доход от майнинга облагается НДФЛ или налогом на прибыль организаций. Поправки уточняют порядок налогообложения майнинга цифровой валюты и операций с ними. Предполагается, что изменения начнут действовать с 2025 года», — рассказали в пресс-службе.