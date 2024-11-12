Нефть. Сильный доллар и переживания о спросе

Техническая картина выглядит неопределенно. Котировки в очередной раз стремятся протестировать минимумы — негативно. Вырисовывается некое подобие медвежьего паттерна «Голова и плечи». Его активация происходит не всегда, но вероятность более глубокого спуска повысится при пробое линии шеи на $70,2 за баррель. Однако, с учетом технического перегрева индекса DXY, более вероятным сценарием видится все-таки ослабление доллара и возвращение нефти к уровню $74−75 за баррель. Более того, по-прежнему горячей остается ситуация на Ближнем Востоке, которая не позволяет полностью очистить нефтяные цены от премии за геополитический риск.