Нефть. Сильный доллар и переживания о спросе

На фоне данной коррекции СМИ также начинают припоминать все остальные возможные причины падения цен на нефть — вроде очередных опасений по поводу спроса со стороны Китая и неподтвержденных заключений об избыточности предложения.
Техническая картина выглядит неопределенно. Котировки в очередной раз стремятся протестировать минимумы — негативно. Вырисовывается некое подобие медвежьего паттерна «Голова и плечи». Его активация происходит не всегда, но вероятность более глубокого спуска повысится при пробое линии шеи на $70,2 за баррель. Однако, с учетом технического перегрева индекса DXY, более вероятным сценарием видится все-таки ослабление доллара и возвращение нефти к уровню $74−75 за баррель. Более того, по-прежнему горячей остается ситуация на Ближнем Востоке, которая не позволяет полностью очистить нефтяные цены от премии за геополитический риск.
Сегодня ОПЕК опубликует свой ежемесячный отчет — событие, которое может оказать влияние на движение котировок.
Новостной фон
∙ Конфликт на Ближнем Востоке все еще продолжается. Израиль не планирует заключать соглашение о прекращении огня с «Хезболлой» до достижения всех поставленных целей.
∙ Руководители нефтяных компаний, поддержавших Трампа, не разделяют его взглядов о необходимости наращивания производства.
∙ Роснефть опровергла слухи о планах по поглощению ЛУКОЙЛа и Газпром нефти.
∙ Индия и Саудовская Аравия в октябре стали крупнейшими покупателями российского мазута.
∙ Согласно прогнозу Reuters, поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай в декабре снизятся примерно на 2,7% м/м. Снизят объемы покупок китайские госкомпании Sinopec и Sinochem. В то время как поставки на совместное предприятие Фуцзяньский НПЗ восстановятся после периода техобслуживания. Судить об объеме спроса Китая на нефть на основании этих данных сложно, так как страна в последнее время отдает предпочтение подсанкционной нефти со скидками.
Фьючерсы на природный газ наконец-то пробили годовое нисходящее сопротивление — событие позитивное, повышается вероятность развития ростовой волны.
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