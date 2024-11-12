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Нефть. Сильный доллар и переживания о спросе

Нефть марки Brent (фьючерс BRNF2025 на ICE Europe) вновь опустились ниже $72 за баррель. Ключевая причина — рост индекса доллара DXY, который вчера достиг своих годовых максимумов. Для цен сырьевых товаров, которые торгуются в долларах, это служит поводом для переоценки, отметила Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

На фоне данной коррекции СМИ также начинают припоминать все остальные возможные причины падения цен на нефть — вроде очередных опасений по поводу спроса со стороны Китая и неподтвержденных заключений об избыточности предложения.

Техническая картина выглядит неопределенно. Котировки в очередной раз стремятся протестировать минимумы — негативно. Вырисовывается некое подобие медвежьего паттерна «Голова и плечи». Его активация происходит не всегда, но вероятность более глубокого спуска повысится при пробое линии шеи на $70,2 за баррель. Однако, с учетом технического перегрева индекса DXY, более вероятным сценарием видится все-таки ослабление доллара и возвращение нефти к уровню $74−75 за баррель. Более того, по-прежнему горячей остается ситуация на Ближнем Востоке, которая не позволяет полностью очистить нефтяные цены от премии за геополитический риск.

Сегодня ОПЕК опубликует свой ежемесячный отчет — событие, которое может оказать влияние на движение котировок.

Новостной фон

∙ Конфликт на Ближнем Востоке все еще продолжается. Израиль не планирует заключать соглашение о прекращении огня с «Хезболлой» до достижения всех поставленных целей.

∙ Руководители нефтяных компаний, поддержавших Трампа, не разделяют его взглядов о необходимости наращивания производства.

Роснефть опровергла слухи о планах по поглощению ЛУКОЙЛа и Газпром нефти.

∙ Индия и Саудовская Аравия в октябре стали крупнейшими покупателями российского мазута.

∙ Согласно прогнозу Reuters, поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай в декабре снизятся примерно на 2,7% м/м. Снизят объемы покупок китайские госкомпании Sinopec и Sinochem. В то время как поставки на совместное предприятие Фуцзяньский НПЗ восстановятся после периода техобслуживания. Судить об объеме спроса Китая на нефть на основании этих данных сложно, так как страна в последнее время отдает предпочтение подсанкционной нефти со скидками.

Фьючерсы на природный газ наконец-то пробили годовое нисходящее сопротивление — событие позитивное, повышается вероятность развития ростовой волны.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».