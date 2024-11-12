Финансист рассказала, кто сможет получить налоговый вычет до конца года

Анастасия Моргунова сообщила, что стандартные вычеты предоставляются взрослым с детьми и особым льготным категориям россиян. В этот список входят инвалиды первой и второй группы, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, участники боевых действий и ветераны. Данные вычеты предоставляются через работодателей путем учета при расчете заработной платы.
Моргунова подчеркнула, что россиянин с зарплатой в 150 тысяч рублей и двумя несовершеннолетними детьми может претендовать на налоговый вычет в размере 4,2 тысячи рублей.
Эксперт также отметила, что получение имущественного вычета возможно при покупке жилья или его доли, а также при самостоятельном строительстве. Этот вид вычета можно запросить в любое время года для сделок, совершенных в 2021, 2022 и 2023 годах. В 2025 году право на вычет получат те, кто приобрел недвижимость в 2022—2024 годах. Максимальная сумма имущественного вычета составляет 2 миллиона рублей на стоимость жилья и до 3 миллионов рублей на выплату ипотечных процентов.
Анастасия Моргунова обратила внимание на социальные вычеты, доступные россиянам, которые занимались благотворительностью, оплачивали обучение и лечение, в том числе для своих детей, супругов и родителей, а также пользовались услугами фитнес-центров. Лимит на этот вид вычета составляет 150 тысяч рублей, за исключением дорогостоящего лечения, которое возмещается полностью.
Инвестиционные вычеты предоставляются для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов, максимальная сумма вычета — 400 тысяч рублей в год.
Также эксперт уточнила, что есть профессиональные вычеты, которые доступны предпринимателям, нотариусам и адвокатам. Анастасия Моргунова напомнила, что такие доходы и вычеты должны быть задекларированы до 30 апреля 2024 года, и налоги с них уплачены. В большинстве случаев эти вычеты основаны на фактически подтвержденных расходах, но индивидуальные предприниматели могут воспользоваться возможностью получить вычет в размере 20% от общего дохода в отдельных случаях.
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