Финансист рассказала, кто сможет получить налоговый вычет до конца года

Эксперт также отметила, что получение имущественного вычета возможно при покупке жилья или его доли, а также при самостоятельном строительстве. Этот вид вычета можно запросить в любое время года для сделок, совершенных в 2021, 2022 и 2023 годах. В 2025 году право на вычет получат те, кто приобрел недвижимость в 2022—2024 годах. Максимальная сумма имущественного вычета составляет 2 миллиона рублей на стоимость жилья и до 3 миллионов рублей на выплату ипотечных процентов.