Эксперт рассказал, повторится ли китайский кризис недвижимости в России

В Китае по состоянию на первый квартал 2024 года объем продаж новой недвижимости в денежном выражении снизился на 46% по сравнению с пиком 2021 года, объем нового строительства сократился на 60%, а доля инвестиций в недвижимость в ВВП снизилась с 14,0% в 2020 году до 8,4%.