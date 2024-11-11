Вложить хорошо: власти увеличивают сроки инвестиционных налоговых кредитов

В условиях высокой ключевой (в октябре 2024-го ее подняли до 21%) бизнес больше заинтересован привлекать кредиты по ставке ниже рыночной, отметила завкафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» экономического факультета РУДН Лариса Сорокина. В свою очередь, более выгодные условия отсрочки налоговых платежей увеличат инвестиционную активность компаний, добавила эксперт. А это положительно отразится на экономике РФ, к тому же такие займы не будут разгонять инфляцию — поскольку работать будут деньги, которые уже есть в экономике, а не созданные за счет кредитования.