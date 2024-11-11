Вложить хорошо: власти увеличивают сроки инвестиционных налоговых кредитов

Власти улучшат условия выдач инвестиционных налоговых кредитов, выяснили «Известия». Инструмент позволяет компаниям отсрочить платежи по сборам, а высвобожденные средства направить в развитие (в технологии, расширение или модернизацию производства). Сейчас сроки предоставления таких займов различаются для разных предприятий — максимальные 10 лет доступны только для зон территориального развития. Теперь их планируют выдавать на 10 лет любым организациям, сообщили в Минфине. Насколько эта мера востребована у бизнеса и почему она в приоритете у государства в условиях высокой инфляции — в материале «Известий».
Как работают инвестиционные налоговые кредиты
Сейчас срок предоставления инвестиционного налогового кредита (ИНК) различается для юридических лиц в зависимости от оснований. Для поддержки бизнеса и стимулирования компаний вкладываться в свое развитие предлагается всем выдавать такие займы на максимальные 10 лет, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина. Изменения внесут в законодательство в ближайшие три года, добавили в ведомстве.
ИНК — это особая форма займа от государства, который позволяет бизнесу отложить платежи по налогам на потом, а сэкономленные деньги потратить на инвестиции. Невыплаченные сборы нужно будет возвращать с процентами. Ставка такой ссуды составляет ½ или ¾ ключевой ЦБ, но не более 15% годовых.
Инвестиционные налоговые кредиты предоставляются по налогу на прибыль, а также по региональным и местным сборам (например, имущественному, земельному, транспортному), подчеркнула член Ассоциации юристов России Валерия Стародубова. Как перечислил руководитель лаборатории исследований налоговой политики Президентской академии Виктор Мачехин, такие кредиты выдаются компаниям, занимающимся:
научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами или техническим перевооружением собственного производства;
инновационной деятельностью;
выполнением особо важного заказа по социально-экономическому развитию региона или обеспечением необходимых услуг населению;выполнением государственного оборонного заказа;
инвестированием в объекты наивысшей энергетической эффективности (возобновляемые источники энергии, производство тепловой и электроэнергии).
Есть и еще один критерий, благодаря которому компании могут выдать ИНК: если она внесена в реестр резидентов зоны территориального развития. Сегодня максимальный срок инвестиционного налогового кредита — 10 лет — предоставляется именно на этом основании, напомнили в Минфине.
Речь идет о части территорий регионов, где действует специальный правовой режим и меры поддержки для бизнеса (например, налоговые послабления или льготная аренда). В июле 2024-го правительство внесло в Госдуму законопроект об упразднении этого режима. Власти объясняют это его невостребованностью, поскольку сейчас для субъектов действуют более привлекательные режимы (например, ОЭЗ и ТОР). Документ уже принят в первом чтении.
По общему же правилу срок предоставления инвестиционного налогового кредита сейчас составляет от одного до пяти лет, подчеркнула Валерия Стародубова. ИНК отличается от отсрочки или рассрочки по налогам тем, что предусматривает выплаты по процентам. Кроме того, для получения такой меры поддержки организация должна осуществлять вложения в собственное развитие или на благо государства — просто отложенный платеж такие требования не предполагает, добавила эксперт.
Почему изменения потребовались сейчас
Сегодня инвестиционный налоговый кредит — не самая популярная мера поддержки, отметил директор высшей школы экономики и бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. По его словам, процедура его получения довольно сложна — нужно собрать много документов, и ради нескольких лет отсрочки не все компании хотят этим заниматься. Как правило, этот инструмент использует крупный бизнес, реализующий серьезные инвестиционные проекты, которые имеют длительный срок окупаемости. Поэтому установление единого срока в 10 лет, скорее всего, повысит спрос на такие займы, считает эксперт.
В условиях высокой ключевой (в октябре 2024-го ее подняли до 21%) бизнес больше заинтересован привлекать кредиты по ставке ниже рыночной, отметила завкафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» экономического факультета РУДН Лариса Сорокина. В свою очередь, более выгодные условия отсрочки налоговых платежей увеличат инвестиционную активность компаний, добавила эксперт. А это положительно отразится на экономике РФ, к тому же такие займы не будут разгонять инфляцию — поскольку работать будут деньги, которые уже есть в экономике, а не созданные за счет кредитования.
— Установление единого срока ИНК позволит снизить налоговую нагрузку на компании и повысить их финансовую устойчивость. Это особенно важно в условиях роста инфляции, повышения ключевой ЦБ, санкционного давления и ухода из России стратегически важных для многих организаций контрагентов, — уверена Валерия Стародубова из Ассоциации юристов России.
Предлагаемая Минфином инициатива действительно может ощутимо улучшить востребованность инструмента, считает координатор «Деловой России» по СЗФО Дмитрий Панов. Он добавил: при этом целесообразно также ограничить максимальную процентную нагрузку в условиях жесткой денежно-кредитной политики — например, до ½ ставки рефинансирования при ключевой свыше 15%.