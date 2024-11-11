Топ-менеджер Альфа-Банка возглавил рейтинг руководителей МСП российских банков

«Мы всегда считали, что малый бизнес очень важен и поэтому не только даем предпринимателям финансовую поддержку, но и создаем комфортную среду для их развития. Так, благодаря Фонду немалого бизнеса мы даем предпринимателям деньги на рекламные кампании, запустили образовательную онлайн-платформу “Курс”. В этом году мы проведем 50 масштабных бизнес-нетворкингов Альфа-Конфа по всей России», — прокомментировал свою победу в рейтинге Денис Осин.