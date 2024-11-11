Первичным делом: в России начали снижаться цены на жилье в новостройках

В регионах России начали снижаться цены на жилье в новостройках. Тенденция наметилась в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Калининграде и других городах, рассказали «Известиям» представители агрегаторов и риелторы. Среди причин — повышение ключевой ставки, сокращение льготных ипотечных программ и ограниченные финансовые возможности граждан. По мнению экспертов, тренд может продлиться от года до полутора, а снижение цен способно достигнуть 15%. Впрочем, девелоперы пока отказываются подтверждать тенденцию, ведь если начнется ощутимое снижение прайса, продажи встанут: покупатели будет откладывать сделки в ожидании еще более низких цен.